La UE "toma nota" de la elección de Mojtaba Jameneí y China y Rusia rechazan cualquier ataque contra el nuevo líder supremo
Las reacciones al nombramiento de Mojtaba Jameneí para reemplazar a su padre, el ayatolá Ali Jameneí, como nuevo líder supremo de Irán no se han hecho esperar. Ayer, domingo, antes de conocerse el nombre del sucesor, el presidente de EE. UU., Donald Trump, avisaba ya de que sea quien sea el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no obtiene primero su beneplácito y según parece no lo tendrá fácil teniendo en cuenta las declaraciones que hizo sobre él hace unos días. Trump le calificó entonces de “peso ligero” y dijo que su nombramiento sería "inaceptable".
La UE "toma nota" del nuevo líder
La Unión Europea (UE) ha tomado nota este lunes de la elección de Jameneí y ha recordado al mismo tiempo que el régimen iraní "ha cometido acciones que violan el Derecho internacional". Así lo ha indicado en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea el portavoz comunitario Anouar El Anouni.
Además, ha aclarado que Mojtaba Jameneí no está sujeto a sanciones de la Unión Europea.
Alemania reitera que debe ser el pueblo iraní el que elija a su líder
El Gobierno alemán ha reiterado hoy que debe ser el pueblo iraní el que elija a su líder, después de la elección por parte de la Asamblea de Expertos de Irán de Mojtada Jameneí. "Hemos subrayado repetidamente que el pueblo iraní debería tener la decisión sobre su propio futuro y, sobre todo, la decisión acerca de quién ejerce el liderazgo político del país y quién determina el destino político del país", ha señalado en una rueda de prensa ordinaria el portavoz de Exteriores Josef Hinterseher. "Y eso no ha ocurrido en el pasado. Y tampoco ocurre en este caso", ha agregado.
Para el Gobierno alemán "está claro" que, con la elección de Mojtada Jameneí, lo más probable es una continuidad del régimen anterior encabezado por su padre, quien gobernó el país con puño de hierro durante 37 años.
Putin da su apoyo a Irán tras la elección
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha expresado el apoyo ”inquebrantable” de Rusia a Irán tras la elección de Mojtaba Jameneí. ”Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que enfrenta”, señala la felicitación de Putin, difundida por la Presidencia rusa.
El jefe del Kremlin ha reafirmado el apoyo ”inquebrantable” de Moscú a Teherán y la solidaridad con los ”amigos iraníes”.
Putin ha destacado que el mandato del hijo de Jameneí requiere “gran coraje y dedicación” cuando el país persa se enfrenta a una agresión armada. ”Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas”, agrega el telegrama.
China rechaza cualquier ataque contra el nuevo líder supremo
El Gobierno de China ha expresado su oposición a cualquier ataque contra el nuevo líder supremo ante las amenazas vertidas por ambos países contra el nuevo jefe de Estado iraní.
Así, ha reseñado que China "toma nota" del nombramiento del nuevo líder supremo iraní, "una decisión adoptada por Irán en línea con su Constitución", al tiempo que ha reclamado nuevamente "un cese inmediato de las acciones militares y una vuelta cuanto antes al diálogo y la negociación para evitar un mayor aumento de las tensiones".
Mahmud Ahmadineyad y Hezbolá felicitan a Mojtaba Jamenei
El expresiente de Irán Mahmud Ahmadineyad ha felicitado este lunes a Mojtaba Jamenei por su nombramiento. También el partido-milicia chií libanés Hezbolá le ha felicitado y ha reiterado la "sólida relación" entre el grupo y Teherán.
Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha destacado el "sabio liderazgo" del ayatolá Mojtaba Jameneí.
