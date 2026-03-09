ERREAKZIOAK

Mojtaba Khameneiren izendapenaz hausnartu du EBk, eta aiatola berriaren aurkako ezein eraso errefusatu dute Txinak eta Errusiak

Bestalde, Donald Trumpek atzo ohartarazi zuen aiatola berriak ez duela "luze iraungo" AEBren onespenik ez badu. Irango lider gorenaren izena jakin aurretik egin zituen adierazpen horiek, baina aurretik, joan zen astean, esan zuen "onartezina" izango ltzatekeela Motjaba Khamenei buruzagi aukeratzea.

Agentziak | EITB

Motjaba Khamenei Irango lider nagusiaren izendapenak soka luzea ekarri du Europar Batasunean nahiz bertatik kanpo. Atzo, igandea, AEBko presidente Donald Trumpek ohartarazi zuen aiatola berriak ez duela "luze iraungo" AEBren onespenik ez badu. Irango lider gorenaren izena jakin aurretik egin zituen adierazpen horiek, baina aurretik, joan zen astean, esan zuen "onartezina" izango ltzatekeela Motjaba Khamenei buruzagi aukeratzea.

Aiatola berriari buruz mintzatu da EB

Europar Batasunak (EB) Khameneiren hautaketa hartu du ahotan, eta gogorarazi du Irango erregimenak "nazioarteko zuzenbidea urratzen duten ekintzak" egin dituela.

Halere, nabarmendu du Mojtaba Khameneik ez duela Europar Batasunaren zigorrik jaso.

Alemaniak berretsi du Irango herriak aukeratu behar duela bere buruzagia

Alemaniako Gobernuak ere hitz egin du izendapenari buruz, eta berretsi du Irango herriari dagokiola bere buruzagia aukeratzea —Irango Adituen Batzarrak egin du hautaketa—. 

"Behin eta berriz azpimarratu dugu Irango herriak bere etorkizunari buruzko erabakia izan beharko lukeela, eta, batez ere, herrialdearen lidergo politikoa nork gauzatzen duen eta herrialdearen patu politikoa nork erabakitzen duen deliberatu beharko lukeela", adierazi du prentsaurreko batean Josef Hinterseher Kanpo Arazoetako bozeramaileak. "Iraganean ez zen horrelakorik gertatu, ezta gaur egun ere", gaineratu du.

Alemaniako Gobernuarentzat "argi dago", Mojtada Khameneiren hautaketak jarraipena emango diola aurreko erregimenari.

Putinek babesa agertu dio Irani

Errusiako presidente Vladimir Putinek "babes etenezina" adierazi dio Irani. "Errepublika Islamikoaren kide fidagarria izan da Errusia, eta halaxe izaten jarraituko du. Arrakasta opa diot aiatola berriari aurretik dituen lan zailetan", azpimarratu du Putinek zorion-adierazpenean.

Hartara, Moskuk Teherani emandako babesa eta "lagun irandarrekiko" elkartasuna berretsi ditu Kremlingo buruak.

Putinek erantsi duenez, Khameneiren semearen agintaldiak "adore eta dedikazio handia" eskatzen du eraso armatuei aurre egiteko orduan. "Aitaren lana ohorez jarraituko duela espero dut, eta proba gogor hauetan Irango herria batuko duela", gaineratu du.

Txinak buruzagi goren berriaren aurkako edozein eraso errefusatu du 

Txinako Gobernua buruzagi goren berriaren aurkako edozein erasoren aurka agertu da, bi herrialdeek Irango estatuburu berriaren aurka egindako mehatxuen aurrean.

Hala, Txinak Irango buruzagi goren berriaren izendapena "aintzat hartzen" duela azpimarratu du, "Iranek bere Konstituzioaren ildotik hartutako erabakia" delako. Aldi berean, "ekintza militarrak berehala etetea eta elkarrizketara eta negoziaziora lehenbailehen itzultzea" eskatu du, "tentsioak areagotzea saihesteko".

Mahmud Ahmadineyadek eta Hezbollahk Mojtaba Jamenei  zoriondu dute

Mahmud Ahmadineyad Irango presidente ohiak Mojtaba Khamenei zoriondu du, bai eta Hezbollah alderdiak ere, Teheranenekin duen "harreman sendoa" gogora ekarrita.

Bestalde, Masud Pezeshkian Irango presidenteak Mojtaba Khamenei aiatolaren "buruzagitza jakintsua" nabarmendu du.

 

Jamenei, luxuaren zalea eta disidentziarekiko krudela, Iran zuzentzeko
Irango buruzagi goren berria, hautatua baina oraindik anonimoa
Iran Munduko albisteak

