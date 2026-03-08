Aiatola berria aukeratu dute Iranen, baina oraindik ez dute haren izena jakinarazi
Hashem Hosseini Bushehri aiatolari dagokio orain, Adituen Batzarreko Idazkaritzaren arduraduna den heinean, "erabakia publikoki iragartzea".
Irango Adituen Batzarreko bi kidek igande honetan adierazi dutenez, herrialdeko buruzagi nagusi berria aukeratu dute, Ali Khamenei aiatolaren ondorengoa.
Ahmad Alamolhoda aiatola eta Adituen Kontseiluko kidearen esanetan, "buruzagitza aukeratu da dagoeneko, eta liderra zehaztu da". 88 klerikok osatzen dute talde hori, eta lau urtean behin aukeratzen dute hautetsontzietan.
Bestalde, Israelgo Armadak Khameneiren ondorengoari eta "oinordeko bat izendatzea bilatzen duen edonori" eraso egingo diola berretsi du igande honetan X sare sozialean.
Israelek gutxienez lau pertsona hil ditu Beiruteko hotel batean egindako erasoan
Gutxienez lau pertsona hil dira igande honetan Israelek Beiruteko itsas pasealekuan hotel baten aurka egindako erasoan, sei eguneko erasoaldiaren baitan hiriaren erdigunean egin duen lehenengoan. Israelek esan du Irango Guardia Iraultzaileko komandanteak harrapatu dituela bertan.
Gutxienez 300 pertsona hil dira Kongoko Errepublika Demokratikoko meatze batean izandako beste luizi batean
Gutxienez 300 pertsona hil dira Rubaya meatze eremuan izandako luizi batean, Kongoko Errepublika Demokratikoaren ipar-ekialdean. Asteartean 200 pertsona hil ziren bertan, eta urtarrilaren 28an, 400 baino gehiago.
Israelek petrolio azpiegiturei eraso die Teheranen eta hodei toxikoa eragin du
Teheran ke-laino toxiko batean murgilduta esnatu da gaur, Israelek goizaldean petrolio instalazioen aurka egindako erasoen ondorioz.
Iranek AEBren baseen aurkako erasoak eta Israelek bonbardaketak areagotu dituenean, Txinak su-etena eskatu du
Oldarraldi militarra larritu egin da eta suteak piztu dira oinarrizko azpiegituretan. Horrek ezegonkortasuna handitu du eskualdean.
250 pertsona hil dira astebete baino gutxiagoan Kongoko Errepublika Demokratikoko meategi batean
Martxoaren 3an, 200 pertsona baino gehiago hil ziren lur-jausi batek harrapatuta; gaur, beste luizi batek gutxienez 40 biktima eragin ditu. Rubayako meategian hilabete pasatxoan gertatutako hirugarren luizia da gaurkoa, eta larriena urtarrilaren 28koa izan zen, 400 pertsonatik gora hil baitziren orduan.
Iranek gaur "eraso oso gogorra" jasoko duela esan du Trumpek
Irango Atzerri ministro Seyed Abbas Araghchik AEBko presidenteari erantzun dio "Irango indar armatuak erantzuteko prest" daudela, erasoaldia areagotzea badu helburu.
Gerra gogortu egin da, baina Iranek esan du ez diela eskualdeko beste herrialdeei eraso egingo
Ultrakontserbadoreek gogor kritikatu dute Irango presidente Masud Pezeshkian, gerraren erasoak jasan dituzten herrialdeei barkamena eskatzeagatik. Horregatik, hasiera batean esandakoak zuzendu ditu presidenteak.
Kuba "azkenetan" dago, Trumpen hitzetan
Dena den, AEBko presidenteak adierazi du Habanarekin negoziatzen ari dela.
Iranen aurkako erasoak hasi eta astebetera, zer galdera sortzen ditu Ekialde Hurbileko gerrak?
Munduko ordena egoera berri batean sartu zen duela astebete, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoak hasi zituztenean. Noiz arte iraungo du gatazka honek? Golkoko herrialdeak sartuko ote dira? Zer jarrera hartuko dute Europak, Errusiak eta Txinak? Gerra berri honek sortzen dituen zalantzak argitzen saiatu da Mikel Reparaz kazetaria.