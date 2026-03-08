IRANEN AURKAKO ERASOAK

Aiatola berria aukeratu dute Iranen, baina oraindik ez dute haren izena jakinarazi

Hashem Hosseini Bushehri aiatolari dagokio orain, Adituen Batzarreko Idazkaritzaren arduraduna den heinean, "erabakia publikoki iragartzea".

TEHRAN (Iran (Islamic Republic Of)), 01/03/2026.- Mourners react following the death of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei; at Enqelab Square in Tehran, Iran, 01 March 2026. According to a statement from Iranian state media issued on 01 March 2026, Khamenei was killed in an airstrike during a joint United States (US) and Israeli military campaign that began on 28 February 2026. (Estados Unidos, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Protesta Khameneiren hilketagatik. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Irango Adituen Batzarreko bi kidek igande honetan adierazi dutenez, herrialdeko buruzagi nagusi berria aukeratu dute, Ali Khamenei aiatolaren ondorengoa.

Ahmad Alamolhoda aiatola eta Adituen Kontseiluko kidearen esanetan, "buruzagitza aukeratu da dagoeneko, eta liderra zehaztu da". 88 klerikok osatzen dute talde hori, eta lau urtean behin aukeratzen dute hautetsontzietan.

Hashem Hosseini Bushehri aiatolari dagokio orain, Adituen Batzarreko Idazkaritzaren arduradun den heinean, klerikoen "erabakia publikoki iragartzea", esan du Alamolhodak, Irango hainbat hedabidek zabaldutakoaren arabera.

Bestalde, Israelgo Armadak Khameneiren ondorengoari eta "oinordeko bat izendatzea bilatzen duen edonori" eraso egingo diola berretsi du igande honetan X sare sozialean.

Iranek AEBko baseak erasotzen ditu. Israelek bonbardaketak areagotu eta Txinak su-etena eskatu du Kuwait eta Bareinen
Iran Israel Munduko albisteak

