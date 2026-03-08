Iranek AEBko baseak eraso eta Israelek bonbardaketak areagotu dituen bitartean, Txinak su-etena eskatu du
Oldarraldi militarra larritu egin da eta suteak piztu dira oinarrizko azpiegituretan. Horrek ezegonkortasuna handitu du eskualdean.
Ekialde Hurbileko tentsioa areagotu egin da igande honetan, Iranek Kuwaiten eta Bareinen base estatubatuarrei eraso egin diela jakin ostean. Suteak piztu dira oinarrizko azpiegituretan, eta Pertsiar Golkoko herrialdeek egoera salatu dute.
Irango Tasnim agentzia ofizialaren arabera, Arifjan base estatubatuarra, Kuwaiten dagoena, misilekin eraso dute, Israelgo eta AEBko jomugen aurkako eraso olde berri baten barruan.
Kuwaiteko agintariek baieztatu dute misil tiroei eta drone olde bati erantzun dietela. Erasoek suteak eragin dituzte Kuwaiteko Nazioarteko Aireportuan eta Gizarte Segurantzako Erakunde Publikoaren egoitzan. Barne Ministerioak jakinarazi du bi militar kuwaitar hil direla segurtasun lanetan ari zirenean.
Bareinek ere salatu ditu Iranen erasoak. Mina Salman portuan dagoen base militar baten inguruan erasoak izan dira, Iranek eginak.
Golkoko Lankidetza Kontseiluko (CCG) herrialdeek erasoak gaitzetsi eta arriskutsutzat jo zuten indarkeriaren gorakada. Jasem Mohamed Albudaiwi erakundearen idazkari nagusiak Kuwaiten eta Bareinen "azpiegituren aurka Iranek egindako eraso negargarriak" salatu doti eta Teherani eskualdeko segurtasuna ezegonkortzen saiatzea leporatu dio.
Ordu batzuk lehenago Masud Pezeshkian Irango presidenteak ziurtatu zuen bere herrialdeak ez zituela erasoak egingo inguruko herrialdeen aurka, lurralde horietatik Irani erasotzen ez bazioten behintzat.
Bien bitartean, Israelek bere operazio militarra indartu zuen. Israelgo Armadak jakinarazi du Teheranen ustez Irango indar armatuek erabilitako erregai-biltegien aurkako erasoak egin dituela. Era berean, ziurtatu du F-14 Irango borroka-hegazkinei eraso egin diela Isfahango aireportuan.
Irango Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko idazkari Ali Lariyanik jakinarazi du soldadu israeldarrak atxilotu dituztela, atxiloketak non izan diren argitu gabe, eta AEBri bere bajak ezkutatzea leporatuz.
Israelek bere bonbardaketa kanpainarekin jarraitu du Libanon. Gutxienez 25 pertsona hil ditu larunbatetik iganderako gauean, herrialdearen hegoaldeko herrien eta Beirut hiriburuaren aurkako erasoetan, Libanoko Albiste Agentzia Nazionalaren arabera.
Israelgo Armadak adierazi du Beiruten "eraso zehatza" egin duela Irango Guardia Iraultzailearen Quds Indarreko komandanteen aurka. Hizbula talde xiitak, berriz, ziurtatu du Israelgo tropekin zuzeneko borrokaldiak izaten ari dela Aitaroun udalerritik gertu.
Liskarren gorakadaren aurrean, Wang Yi Txinako Atzerri ministroak operazio militarrak berehala bertan behera uzteko eskatu du, gatazka areagotu ez dadin. Prentsaurreko batean, Txinako diplomaziaburuak adierazi du gerra ez zela "inoiz lehertu behar" eta ohartarazi du ez diola mesederik egiten inori.
