Irán ataca bases de EE. UU. en Kuwait y Baréin, mientras Israel intensifica bombardeos y China pide una tregua

La tensión en Oriente Medio ha aumentado este domingo después de que Irán afirmara haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, provocando incendios en infraestructuras clave y generando nuevas acusaciones de escalada por parte de los países del Golfo Pérsico.

Según la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, la base estadounidense de Arifjan, en Kuwait, fue alcanzada por misiles de precisión dentro de una nueva oleada de ataques contra objetivos israelíes y activos estadounidenses en la región.

Las autoridades kuwaitíes confirmaron que estaban respondiendo a disparos de misiles y a una oleada de drones. Los ataques provocaron incendios en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y en la sede de la Institución Pública de Seguridad Social. El Ministerio del Interior informó de la muerte de dos militares kuwaitíes mientras realizaban tareas de seguridad.

Baréin también denunció ataques iraníes cerca de una base militar estadounidense situada en el puerto de Mina Salman, que causaron un incendio en la zona. El Ministerio del Interior bareiní calificó la acción como una “agresión iraní” contra instalaciones cercanas a la base.

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) condenaron los ataques y los calificaron de “peligrosa escalada”. El secretario general de la organización, Jasem Mohamed Albudaiwi, denunció los “nefastos ataques iraníes contra infraestructuras” en Kuwait y Baréin y acusó a Teherán de tratar de desestabilizar la seguridad regional.

Estas acusaciones se producen pese a que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su país ha decidido poner fin a los ataques contra países vecinos salvo que se lancen ofensivas contra Irán desde esos territorios.

En paralelo, Israel intensificó sus operaciones militares. El Ejército israelí informó de ataques contra depósitos de combustible en Teherán presuntamente utilizados por las fuerzas armadas iraníes para operar infraestructura militar. También aseguró haber atacado aviones de combate iraníes F-14 en el aeropuerto de Isfahán y sistemas de detección y defensa aérea que representaban una amenaza para su aviación.