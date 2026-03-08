Irán ataca bases de EE. UU. en Kuwait y Baréin, mientras Israel intensifica bombardeos y China pide una tregua
La tensión en Oriente Medio ha aumentado este domingo después de que Irán afirmara haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, provocando incendios en infraestructuras clave y generando nuevas acusaciones de escalada por parte de los países del Golfo Pérsico.
Según la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, la base estadounidense de Arifjan, en Kuwait, fue alcanzada por misiles de precisión dentro de una nueva oleada de ataques contra objetivos israelíes y activos estadounidenses en la región.
Las autoridades kuwaitíes confirmaron que estaban respondiendo a disparos de misiles y a una oleada de drones. Los ataques provocaron incendios en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y en la sede de la Institución Pública de Seguridad Social. El Ministerio del Interior informó de la muerte de dos militares kuwaitíes mientras realizaban tareas de seguridad.
Baréin también denunció ataques iraníes cerca de una base militar estadounidense situada en el puerto de Mina Salman, que causaron un incendio en la zona. El Ministerio del Interior bareiní calificó la acción como una “agresión iraní” contra instalaciones cercanas a la base.
Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) condenaron los ataques y los calificaron de “peligrosa escalada”. El secretario general de la organización, Jasem Mohamed Albudaiwi, denunció los “nefastos ataques iraníes contra infraestructuras” en Kuwait y Baréin y acusó a Teherán de tratar de desestabilizar la seguridad regional.
Estas acusaciones se producen pese a que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su país ha decidido poner fin a los ataques contra países vecinos salvo que se lancen ofensivas contra Irán desde esos territorios.
En paralelo, Israel intensificó sus operaciones militares. El Ejército israelí informó de ataques contra depósitos de combustible en Teherán presuntamente utilizados por las fuerzas armadas iraníes para operar infraestructura militar. También aseguró haber atacado aviones de combate iraníes F-14 en el aeropuerto de Isfahán y sistemas de detección y defensa aérea que representaban una amenaza para su aviación.
Teherán afirmó además que varios soldados estadounidenses han sido capturados durante el conflicto. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, no precisó el número de militares ni el lugar donde habrían sido detenidos, pero acusó a Washington de ocultar sus bajas.
Mientras tanto, Israel continuó su campaña de bombardeos en el Líbano. Al menos 25 personas murieron durante la noche del sábado al domingo en ataques contra varias localidades del sur del país y la capital, Beirut, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa. El balance total de víctimas en el país supera ya los 300 muertos desde el inicio de la guerra.
El Ejército israelí afirmó haber realizado un “ataque preciso” en Beirut contra comandantes de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. Por su parte, el grupo chií Hizbulá aseguró que mantiene enfrentamientos directos con tropas israelíes cerca del municipio fronterizo de Aitaroun.
Ante el aumento de las hostilidades, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, pidió un cese inmediato de las operaciones militares para evitar una escalada mayor del conflicto. Durante una rueda de prensa, el jefe de la diplomacia china afirmó que la guerra “nunca debería haber estallado” y advirtió de que no beneficia a ninguna de las partes.
