El nuevo líder supremo de Irán, elegido pero aún anónimo

Dos miembros de la Asamblea de Expertos de Irán han asegurado este domingo que ya han elegido al nuevo líder supremo del país, sucesor del asesinado ayatolá Alí Jameneí, aunque no han anunciado todavía públicamente su nombre.



"La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", ha dicho el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años.



Corresponde ahora al ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos, "anunciar públicamente la decisión" de los clérigos, ha añadido Alamolhoda, citado por diversos medios iraníes como Tasnim y Mehr.



Por su parte, el Ejército israelí ha reiterado este domingo en su cuenta de X que atacará a quien resulte sucesor de Jameneí, y "a toda persona que busque designar a un sucesor".