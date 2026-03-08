ATAQUE CONTRA IRÁN
El nuevo líder supremo de Irán, elegido pero aún anónimo

Corresponde ahora al ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos, "anunciar públicamente la decisión".
TEHRAN (Iran (Islamic Republic Of)), 01/03/2026.- Mourners react following the death of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei; at Enqelab Square in Tehran, Iran, 01 March 2026. According to a statement from Iranian state media issued on 01 March 2026, Khamenei was killed in an airstrike during a joint United States (US) and Israeli military campaign that began on 28 February 2026. (Estados Unidos, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Protesta por el asesinato de Jameneí. Foto: EFE
Dos miembros de la Asamblea de Expertos de Irán han asegurado este domingo que ya han elegido al nuevo líder supremo del país, sucesor del asesinado ayatolá Alí Jameneí, aunque no han anunciado todavía públicamente su nombre.

"La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", ha dicho el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años.

Corresponde ahora al ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos, "anunciar públicamente la decisión" de los clérigos, ha añadido Alamolhoda, citado por diversos medios iraníes como Tasnim y Mehr.

Por su parte, el Ejército israelí ha reiterado este domingo en su cuenta de X que atacará a quien resulte sucesor de Jameneí, y "a toda persona que busque designar a un sucesor". 

Irán ataca bases de EE. UU. en Kuwait y Baréin, mientras Israel intensifica bombardeos y China pide una tregua
Irán Israel Internacional

