Los ministros de Energía del G7 se reúnen hoy para abordar la crisis por el conflicto de Oriente Próximo
Los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán virtualmente este martes para abordar la interrupción del suministro provocada por el conflito en Oriente Próximo como consecuencia del ataque de EE.UU. e Israle sobre Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo, según la cadena estadounidense CNBC.
La reunión de los ministros de Energía tendrá así lugar un día después del encuentro virtual mantenido por los ministros de Finanzas del G7, que mostraron la disposición del grupo para tomar las medidas necesarias, incluido liberar las reservas estratégicas de crudo, aunque no adoptaron una decisión efectiva.
Según las fuentes consultadas por la cadena estadounidense, las conversaciones entre los miembros del G7 han sido "positivas", añadiendo que cualquier acción coordinada para la liberación de reservas se produciría después de la reunión de ministros de Energía.
En este sentido, una de las fuentes indicó que Estados Unidos considera apropiada la liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles, lo que representa entre el 25 % y el 30 % de los 1200 millones de barriles de la reserva.
Si bien los precios del petróleo superaron este lunes los 100 dólares por barril ante la incertidumbre por el cierre del estrecho de Ormuz, la expectativa de una liberación de reservas de petróleo alivió sustancialmente la presión y devolvió los costes del barril de crudo por debajo de los 100 dólares.
Trump reitera sus amenazas a Cuba: "Podría ser una toma de control amistosa, o no"
El presidente estadounidense ha afirmado que no tienen energía, combustible, dinero en la isla y que "tienen profundos problemas a nivel humanitario".
Escalada de la guerra contra Irán: ¿Cómo se ha recrudecido el conflicto y a qué países afecta?
La ofensiva militar lanzada por Israel y EE. UU. a Irán el pasado 28 de febrero, y la posterior respuesta de la república islámica alcanza ya a 16 países de Oriente Próximo. Irán contabiliza ya más de 1200 muertos y 12 000 heridos, mientras que en el Líbano rozan las 400 víctimas mortales. 14 países del Golfo Pérsico han denunciado ataques por parte del régimen de Jameneí. La cifra de muertos de este lado alcanzaría la cuarentena, con ocho soldados estadounidenses incluidos.
Trump ve la guerra de Irán "prácticamente terminada"
Asimismo, el presidente republicano ha asegurado que el Estrecho de Ormuz ya está abierto y que hay barcos cruzándolo, pero ha añadido que está "considerando tomar el control" de este paso marítimo vital para la economía global.
El Golfo Pérsico, paralizado
La guerra en Oriente Medio continúa e Irán, de momento, no da señales de fatiga. El país persa continúa con sus ataques a sus países vecinos aliados de Israel y EE. UU. con su objetivo de generar una crisis económica global.
Martín Izagirre, oficial de marina de un gasero bloqueado en Ormuz: "Escuchamos explosiones e incluso vemos misiles"
Martín Izagirre, de 26 años, es segundo oficial de un gasero que permanece atrapado en el golfo Pérsico desde el pasado 26 de febrero. El bloqueo del estrecho de Ormuz mantiene a miles de embarcaciones retenidas a ambos lados del paso marítimo. En declaraciones a ETB, Izagirre ha relatado cómo están viviendo la situación a bordo. La tripulación tiene claro que no se moverán hasta que existan garantías de seguridad.
Macron: "Está en marcha una misión defensiva para abrir progresivamente estrecho de Ormuz"
Esa misión que debería llevarse a cabo con "países europeos y no europeos" y "una vez terminase la fase más crítica del conflicto". El jefe de Estado ha especificado que el plan tendría un "objetivo meramente pacífico de acompañamiento", y se trataría de "escoltar" varios tipos de embarcaciones para que "el gas y el petróleo" pueda transitar de nuevo por Ormuz. El G7, por su parte, ha decidido esperar y continuar analizando la situación antes de liberar las reservas de petróleo.
La UE evita valorar la elección de Mojtaba Jameneí y China y Rusia rechazan cualquier ataque contra el nuevo líder
Trump, por su parte, ha afirmado que no está contento con la elección. En declaraciones al tabloide estadounidense New York Post, ha señalado que no secunda la decisión de la Asamblea de Expertos. En todo caso, ha evitado desvelar si el nuevo líder iraní es un objetivo militar
EE. UU. acusa a China de permitir vínculos entre su industria química y los narcos
Sólo el año pasado cerca de 80 000 personas murieron en EE. UU. por sobredosis e intoxicaciones relacionadas con drogas, incluidas cocaína y metanfetamina mezcladas con fentanilo.
Israel sigue atacando Irán y el Líbano, y Teherán responde en todo el Golfo
Israel ha anunciado un ataque “a gran escala” al país persa, mientras sigue bombardeando el Líbano, e Irán ha atacado Israel y bases estadounidenses en Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí-