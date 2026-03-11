Hoy es noticia
El brent cotiza estable en 88 dólares, pendiente de la posible liberación de reservas de petróleo

Según publica este miércoles The Wall Street Journal, la Agencia Internacional de Energía (IAE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo. Dicha liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron a la venta en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

author image

Agencias | EITB

Última actualización

El crudo brent cotiza con leves cambios este miércoles al subir un 0,33 %, hasta los 88 dólares, a la espera de que la Agencia Internacional de Energía (IAE) libere reservas de petróleo para reducir los precios, disparados por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según datos de mercado recogidos por agencias, a las 07:00 horas (06:00 gmt), el brent, el crudo de referencia de Europa, sube ese 0,33 %, hasta los 88,07 dólares.

Según publica este miércoles The Wall Street Journal, la Agencia Internacional de Energía (IAE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo.

Dicha liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la IAE pusieron a la venta en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

La propuesta fue lanzada este martes en una reunión de emergencia de funcionarios de energía de los 32 países miembros de la AIE, añade la información.

Los países deben decidir sobre el plan este miércoles. La medida quedaría aprobada si ninguno de los miembros formula objeciones, aunque la oposición de un solo país podría retrasar su aplicación.

Asimismo, los países del G7 aseguraron en la víspera que están listos para actuar "de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles" para estabilizar los precios del petróleo.

La estabilidad con la que ha iniciado el miércoles la cotización del brent se produce después de que se desplomara en la víspera un 11,28 % en reacción a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que apuntaban a que la guerra en Irán estaba prácticamente "terminada".

El brent reaccionó a estos comentarios a la baja, aunque comenzó la semana disparado y rozando la cota de los 120 dólares por barril, niveles no vistos desde el inicio de la guerra en Ucrania a principios de 2022.

