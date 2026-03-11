Albiste da
Brentaren kotizazioa egonkor dago 88 dolarretan, petrolio-erreserben balizko liberazioaren zain

The Wall Street Journal egunkariak asteazken honetan argitaratu duenez, Nazioarteko Energia Agentziak (IAE) petrolio erreserben inoizko liberazio handiena proposatu du petrolioaren prezioak murrizteko, eta IAEko herrialdeek 2022an Errusiak Ukraina inbaditu zuenean jarri zituzten 182 milioi petrolio upelak baino gehiago lirateke. 

Azken eguneratzea

Brent gordinaren kotizazioa egonkor dago asteazken honetan, % 0,33 igo ostean, 88 dolarretaraino, Energiaren Nazioarteko Agentziak (IAE), prezioak murrizteko asmoz, petrolio erreserbak liberatuko dituen jakiteko zain, AEBk eta Israelek Iranen kontrako erasotik eratorritako testuinguruan. 

Agentziek jasotako merkatu-datuen arabera, 07:00etan (06:00 GMT) brenta, petrolio gordinaren Europako erreferentzia, % 0,33 igo da bezperatik, 88,07 dolarretaraino. 

Asteazken honetan The Wall Street Journal egunkariak argitaratu duenez, Energiaren Nazioarteko Agentziak (IAE) inoizko petrolio-erreserba liberazio handiena proposatu du prezioak jaisteko. 

Liberazio hori Errusiak Ukraina inbaditu zuenean IAEko herrialdeek bi txandatan saltzen jarri zituzten 182 milioi upelak gaindituko lituzkete. 

Upelak askatzeko proposamena asteartean egin zuten IAEko kide diren 32 herrialdeetako energia-funtzionarioek egindako presazko bilera batean. 

Gaur bertan, herrialdeek proposamen horri baiezkoa eman ala ez erabaki beharko dute. Neurria onartua geratuko litzateke baldin eta ezein herrialdek ez badu oztoporik jartzen; herrialde bakar baten ezezkoak neurria aplikatzea atzeratuko luke. 

Era berean, G7ko herrialdeek adierazi dutenez, prest daude "presaz ekiteko, beharrezko den unean eta ahal diren tresna guztiekin" petrolioaren prezioak egonkortzeko. 

Asteazkenean kotizazioa egonkor abiatu bada ere, atzo % 11,28 erori zen, Donald Trumpek Iranen kontrako gerra ia-ia "amaituta" zegoela esan ondotik. Hala ere, aste hasieran izugarri igo ziren prezioak eta upelak 120 dolarrak harrapatu zituen ia, 2022aren hasieran Ukrainako gerraren lehen hilabeteetatik ikusi gabeko maila. 

March 10, 2026, Tehran, Iran: Rescue teams from the Iranian Red Crescent Society (IRCS) are working at the site of a building damaged by an airstrike in Resalat Square, Tehran. The United States and Israel launched strikes on Iran on February 28, killing Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and senior military officials, after which Iran retaliated with strikes on Israel and Gulf states.,Image: 1081649874, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Ircs / Zuma Press / ContactoPhoto Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 10/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Gatazkaren egunik "bortitzena" bizi izan dute Iranen eta Libanon

Bonbardaketak areagotu egin dira Iranen eta Libano hegoaldean, eta, dagoeneko, 1.250 hildako zenbatu dira, gehienak zibilak. Oraingoz, aldeek ez dute negoziatzeko asmorik agertu, nahiz eta Txinak eta Errusiak gatazka baretzea eskatu duten. Bien bitartean, Trumpek adierazi du Iranek minak jarri dituela Ormuzko itsasartean eta, kendu ezean, "inoiz ikusi gabeko ondorioak" egongo direla mehatxu egin du.   

