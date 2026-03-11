Brentaren kotizazioa egonkor dago 88 dolarretan, petrolio-erreserben balizko liberazioaren zain
The Wall Street Journal egunkariak asteazken honetan argitaratu duenez, Nazioarteko Energia Agentziak (IAE) petrolio erreserben inoizko liberazio handiena proposatu du petrolioaren prezioak murrizteko, eta IAEko herrialdeek 2022an Errusiak Ukraina inbaditu zuenean jarri zituzten 182 milioi petrolio upelak baino gehiago lirateke.
Brent gordinaren kotizazioa egonkor dago asteazken honetan, % 0,33 igo ostean, 88 dolarretaraino, Energiaren Nazioarteko Agentziak (IAE), prezioak murrizteko asmoz, petrolio erreserbak liberatuko dituen jakiteko zain, AEBk eta Israelek Iranen kontrako erasotik eratorritako testuinguruan.
Agentziek jasotako merkatu-datuen arabera, 07:00etan (06:00 GMT) brenta, petrolio gordinaren Europako erreferentzia, % 0,33 igo da bezperatik, 88,07 dolarretaraino.
Asteazken honetan The Wall Street Journal egunkariak argitaratu duenez, Energiaren Nazioarteko Agentziak (IAE) inoizko petrolio-erreserba liberazio handiena proposatu du prezioak jaisteko.
Liberazio hori Errusiak Ukraina inbaditu zuenean IAEko herrialdeek bi txandatan saltzen jarri zituzten 182 milioi upelak gaindituko lituzkete.
Upelak askatzeko proposamena asteartean egin zuten IAEko kide diren 32 herrialdeetako energia-funtzionarioek egindako presazko bilera batean.
Gaur bertan, herrialdeek proposamen horri baiezkoa eman ala ez erabaki beharko dute. Neurria onartua geratuko litzateke baldin eta ezein herrialdek ez badu oztoporik jartzen; herrialde bakar baten ezezkoak neurria aplikatzea atzeratuko luke.
Era berean, G7ko herrialdeek adierazi dutenez, prest daude "presaz ekiteko, beharrezko den unean eta ahal diren tresna guztiekin" petrolioaren prezioak egonkortzeko.
Asteazkenean kotizazioa egonkor abiatu bada ere, atzo % 11,28 erori zen, Donald Trumpek Iranen kontrako gerra ia-ia "amaituta" zegoela esan ondotik. Hala ere, aste hasieran izugarri igo ziren prezioak eta upelak 120 dolarrak harrapatu zituen ia, 2022aren hasieran Ukrainako gerraren lehen hilabeteetatik ikusi gabeko maila.
Zure interesekoa izan daiteke
AEBren arabera, Ormuzko itsasartean minak jartzen ari ziren Irango 16 itsasontzi suntsitu dituzte
AEBko Komando Zentralak bideo bat zabaldu du, Irango ontzien aurkako erasoak ikusgai. Adierazi dutenez, operazioaren helburua da nabigazioa berriz martxan jartzea.
Tentsioa Bruselan, Von der Leyenek “jada existitzen ez den” mundu-ordenaz esandakoengatik
Erkidegoko iturriek zehaztu dutenez, bere diskurtsoaren helburua ez zen arauetan oinarritutako sistemarekiko errespetua lurperatzea, baizik eta azpimarratzea, gero eta gatazkatsuagoa den mundu honetan, EBk ezin dituela babes horiek baliatu bere interesak defendatzeko modu bakar gisa.
Gatazkaren egunik "bortitzena" bizi izan dute Iranen eta Libanon
Bonbardaketak areagotu egin dira Iranen eta Libano hegoaldean, eta, dagoeneko, 1.250 hildako zenbatu dira, gehienak zibilak. Oraingoz, aldeek ez dute negoziatzeko asmorik agertu, nahiz eta Txinak eta Errusiak gatazka baretzea eskatu duten. Bien bitartean, Trumpek adierazi du Iranek minak jarri dituela Ormuzko itsasartean eta, kendu ezean, "inoiz ikusi gabeko ondorioak" egongo direla mehatxu egin du.
Iranek heriotza-zigorra ezarriko dio etsaiari laguntzen dion orori
Iranek hedabideei eta herritarrei ohartarazi die etsaiarekin lankidetzan ibiltzeak heriotza eta ondasunak konfiskatzea dakartzala, Ameriketako Estatu Batuen eta Israelen erasoaldiaren ondoren; dagoeneko 1.200 hildako baino gehiago utzi ditu.
Trump, Kubari buruz: "Herrialdearen gaineko kontrola modu adiskidetsuan har genezake, ala ez"
AEBko presidenteak adierazi duenez, uhartean ez dute energiarik, erregairik ezta dirurik ere, eta arazo humanitario "sakonak" dituzte.
G7ko Energia ministroak gaur bilduko dira Ekialde Hurbileko gatazkak eragindako krisia aztertzeko
AEBko, Kanadako, Japoniako, Frantziako, Italiako, Alemaniako eta Erresuma Batuko Energia ministroak modu birtualean bilduko dira astearte honetan, Irango gerrak eragindako hornidura-etenari buruz hitz egiteko eta petrolio erreserbak merkaturatuko dituzten eztabaidatzeko.
Honela zabaldu da Iranen aurkako gerra: zein herrialdetan du eragina?
Israelek eta AEBk otsailaren 28an Irani egindako erasoaldi militarrak eta ondoren errepublika islamiarrak Ekialde Hurbileko 15 herrialderi eman zien erantzuna. Iranek 1.200 hildako eta 12.000 zauritu zenbatu ditu dagoeneko, eta Libanon 400 hildako baino gehiago izan dira. Persiako golkoko 12 herrialdek Khameneiren erregimenaren erasoak salatu dituzte.
Trumpek dio Irango gerra "ia amaituta" dagoela
Halaber, buruzagi errepublikanoak ziurtatu du Ormuzeko itsasartea zabalik dagoela, eta ontziak hasi direla bertatik igarotzen. Pasabide horren kontrola hartzea aztertzen ari dela gaineratu du.
Persiar golkoa, erabat paralizatuta
Ekialde Hurbileko gerrak aurrera jarraitzen du, eta Iranek, oraingoz, ez du neke zantzurik ematen. Golkoko herrialdeak Israelen eta AEBren aliatu diren inguruko herrialdeen aurkako erasoekin jarraitzen du, krisi ekonomiko globala sortzeko helburuarekin.