La guerra en Irán provoca al día la pérdida de 10 millones de barriles de petróleo, que ha vuelto a superar esta madrugada la línea de los 100 dólares

Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha provocado la pérdida en el mercado del equivalente a 10 millones de barriles diarios (mb/d). Los flujos por el estrecho de Ormuz se han reducido a menos del 10 % si se comparan con los que había antes del comienzo de la crisis, cuando por allí circulaban 15 mb/d de crudo y otros 5 mb/d de derivados del petróleo, y que suponían en torno al 20 % de la oferta mundial.

Khasab (Oman), 24/06/2025.- Ships in the Strait of Hormuz as seen from Khasab, Musandam Governorate, Oman, 24 June 2025. The Iranian parliament approved a measure to close the Strait of Hormuz following US strikes on three of Iran's key nuclear sites on 22 June 2025. Israel and Iran have been exchanging fire since Israel launched strikes across Iran on 13 June 2025. EFE/EPA/ALI HAIDER

Buques en el paso de Ormuz. Foto de archivo de EFE.

Euskaraz irakurri: Irango gerrak egunean 10 milioi petrolio upel galtzea eragin du eta upelaren prezioak 100 dolarreko muga gainditu du atzera goizaldean
Agencias | EITB

Nuevos ataques a barcos en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, entre ellos dos petroleros en aguas territoriales de Irak, marcan el inicio de la decimotercera jornada de guerra en Irán, con una nueva subida del precio del brent por encima de los 100 dólares por barril

Cuando ya supera en duración a la guerra de los Doce Días de junio de 2025, el conflicto iniciado por EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero continúa causando estragos en Oriente Medio y amenaza con generar una crisis energética pese a las medidas de emergencia tomadas por la Agencia Internacional de la Energía (IEA).

Según el último informe de la la Agencia, la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha provocado la pérdida en el mercado del equivalente a 10 millones de barriles diarios (mb/d) (8 correspondientes a crudo y 2 a derivados de petróleo). 

Los flujos por el estrecho de Ormuz se han reducido a menos del 10 % si se comparan con los que había antes del comienzo de la crisis, cuando por allí circulaban 15 mb/d de crudo y otros 5 mb/d de derivados del petróleo, y que suponían en torno al 20 % de la oferta mundial.

Mientras tanto, otros productores del Golfo —entre ellos Arabia Saudí e Irak— han reducido producción y buscan rutas alternativas para evitar el paso por el estrecho de Ormuz. 

La IEA recuerda que un 90 % de los flujos que salían por ese estrecho iban destinados al mercado asiático, mientras Europa recibía el 4 % y Estados Unidos el 3 %.

"El impacto final del conflicto en los mercados del petróleo y el gas y en la economía en general -subrayan los autores del informe- dependerá no sólo de la intensidad de los ataques militares y de los daños causados a los activos energéticos, sino también, y de manera crucial, de la duración de la interrupción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz". 

El petróleo iraní sí fluye por Ormuz

Según un análisis de la firma de seguimiento de petroleros Kpler y Lloyd's List Intelligence (compañía de datos e inteligencia Irán está exportando más petróleo a través del estrecho de Ormuz que antes del inicio de la guerra. 

El informe asegura que, a diferencia del de otros países del Golfo, el crudo iraní sigue fluyendo por Ormuz; seis petroleros han salido de Irán desde el 28 de febrero, incluyendo el buque Cuma, sancionado por Estados Unidos, que zarpó esta semana. Otros dos petroleros de gas licuado de petróleo, también sancionados por Estados Unidos, zarparon de Irán el viernes tras cargar, según Reuters. 

Otro análisis recogido por dicha agencia señala que al menos 11 millones de barriles de crudo han salido de Irán, y cuatro superpetroleros que salieron de Irán con 8 millones de barriles llegaron a aguas cercanas a Singapur, camino al mercado asiático.

