La guerra en Irán provoca al día la pérdida de 10 millones de barriles de petróleo, que ha vuelto a superar esta madrugada la línea de los 100 dólares
Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha provocado la pérdida en el mercado del equivalente a 10 millones de barriles diarios (mb/d). Los flujos por el estrecho de Ormuz se han reducido a menos del 10 % si se comparan con los que había antes del comienzo de la crisis, cuando por allí circulaban 15 mb/d de crudo y otros 5 mb/d de derivados del petróleo, y que suponían en torno al 20 % de la oferta mundial.
Nuevos ataques a barcos en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, entre ellos dos petroleros en aguas territoriales de Irak, marcan el inicio de la decimotercera jornada de guerra en Irán, con una nueva subida del precio del brent por encima de los 100 dólares por barril.
Cuando ya supera en duración a la guerra de los Doce Días de junio de 2025, el conflicto iniciado por EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero continúa causando estragos en Oriente Medio y amenaza con generar una crisis energética pese a las medidas de emergencia tomadas por la Agencia Internacional de la Energía (IEA).
Según el último informe de la la Agencia, la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha provocado la pérdida en el mercado del equivalente a 10 millones de barriles diarios (mb/d) (8 correspondientes a crudo y 2 a derivados de petróleo).
Los flujos por el estrecho de Ormuz se han reducido a menos del 10 % si se comparan con los que había antes del comienzo de la crisis, cuando por allí circulaban 15 mb/d de crudo y otros 5 mb/d de derivados del petróleo, y que suponían en torno al 20 % de la oferta mundial.
Mientras tanto, otros productores del Golfo —entre ellos Arabia Saudí e Irak— han reducido producción y buscan rutas alternativas para evitar el paso por el estrecho de Ormuz.
La IEA recuerda que un 90 % de los flujos que salían por ese estrecho iban destinados al mercado asiático, mientras Europa recibía el 4 % y Estados Unidos el 3 %.
"El impacto final del conflicto en los mercados del petróleo y el gas y en la economía en general -subrayan los autores del informe- dependerá no sólo de la intensidad de los ataques militares y de los daños causados a los activos energéticos, sino también, y de manera crucial, de la duración de la interrupción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz".
El petróleo iraní sí fluye por Ormuz
Según un análisis de la firma de seguimiento de petroleros Kpler y Lloyd's List Intelligence (compañía de datos e inteligencia Irán está exportando más petróleo a través del estrecho de Ormuz que antes del inicio de la guerra.
El informe asegura que, a diferencia del de otros países del Golfo, el crudo iraní sigue fluyendo por Ormuz; seis petroleros han salido de Irán desde el 28 de febrero, incluyendo el buque Cuma, sancionado por Estados Unidos, que zarpó esta semana. Otros dos petroleros de gas licuado de petróleo, también sancionados por Estados Unidos, zarparon de Irán el viernes tras cargar, según Reuters.
Otro análisis recogido por dicha agencia señala que al menos 11 millones de barriles de crudo han salido de Irán, y cuatro superpetroleros que salieron de Irán con 8 millones de barriles llegaron a aguas cercanas a Singapur, camino al mercado asiático.
Irán reivindica un ataque contra un “buque estadounidense” en el norte del Golfo pérsico
Además, Irán ha atacado dos petroleros en aguas territoriales de Irak y una nave portacontenedores en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz. Mientras tanto, Israel continúa bombardeando Líbano y el Ejército israelí ha anunciado este jueves que ha comenzado "una amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán.
EE. UU. liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica de petróleo
La decisión se ha anunciado antes de los últimos ataques a buques en el estrecho de Ormuz, que posteriormente han disparado el precio del crudo por encima de los 100 dólares.
Irán condiciona el fin de la guerra a indemnizaciones y garantías "firmes" de EE. UU. e Israel
El presidente Masud Pezeshkian ha reafirmado el "compromiso" de Teherán con la paz en la región.
Trump reitera que España "no coopera" en defensa y vuelve a amenazar con cortar el comercio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este miércoles que el Gobierno de España "no coopera" en materia de defensa y ha vuelto a amenazar con cortar el comercio bilateral.
Macron reconoce que no se dan la condiciones para una misión en el estrecho de Ormuz
Sin embargo, insiste en que “debe organizarse” para proporcionar escolta a los mercantes en la zona.
El brent cotiza estable en 88 dólares, antes de la liberación de reservas de petróleo
Según publica este miércoles The Wall Street Journal, la Agencia Internacional de Energía (IAE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo. Dicha liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron a la venta en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.
EE. UU. asegura haber destruido 16 barcos iraníes que colocaban minas en el estrecho de Ormuz
El Comando Central estadounidense ha difundido un vídeo con ataques contra embarcaciones iraníes y sostiene que la operación busca reducir la capacidad de Irán para amenazar la navegación en la zona.
Tensión en Bruselas por las palabras de Von der Leyen sobre un orden mundial que "ya no existe"
Fuentes comunitarias matizan que su discurso no tenía como objetivo enterrar el respeto a un sistema basado en las normas, sino destacar que, en un mundo cada más conflictivo, la UE no puede sólo acogerse a esas salvaguardas como única vía para defender sus intereses.
Undécimo día de guerra contra Irán: el "más intenso" y con las miradas puestas en Ormuz
Los bombardeos se han intensificado en Irán y el sur de Líbano, en un conflicto que deja ya más de 1250 fallecidos, la mayoría civiles. Por el momento, las partes se niegan a negociar, aunque China y Rusia piden una desescalada. Mientras, Trump ha afirmado que Irán podría haber colocado minas en el estrecho de Ormuz y amenaza con "consecuencias nunca vistas" si no las retira.