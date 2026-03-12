Ekialde Hurbila
Irango gerrak egunean 10 milioi petrolio upel galtzea eragin du, eta upelaren prezioa 100 dolarren bueltan jarri du

Energiaren Nazioarteko Agentziaren (IEA) azken txostenaren arabera, Ormuzko itsasartean itsas-trafikoa etetearen ondorioz, egunean 10 milioi upel galdu da merkatuetan. Ormuzko itsasarteko fluxua % 10 baino gutxiagora murriztu da, krisia hasi aurreko egoerarekin alderatuz gero. Izan ere, 15 milioi upel petrolio gordin igarotzen ziren egunean, eta 5 milioi upel petroliotik eratorrita produktuekin. Munduko eskaintzaren % 20 inguru.

Khasab (Oman), 24/06/2025.- Ships in the Strait of Hormuz as seen from Khasab, Musandam Governorate, Oman, 24 June 2025. The Iranian parliament approved a measure to close the Strait of Hormuz following US strikes on three of Iran's key nuclear sites on 22 June 2025. Israel and Iran have been exchanging fire since Israel launched strikes across Iran on 13 June 2025. EFE/EPA/ALI HAIDER

Ontzi bat, Ormuzko itsasartean. EFEren artxiboko argazkia.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Persiar golkoan eta Ormuzko itsasartean itsasontziei egindako erasoek (tartean Irakeko uretan zeuden bi petrolio-ontzi) Irango gerraren hamahirugarren egunaren hasiera baldintzatu dute, eta Brent upelaren prezioa 100 dolarretik gora igoaraziz du tentsioak, nahiz eta gero jaitsi egin den berriro.

Otsailaren 28an AEBk eta Israelek Iranen aurka abiatutako gerra 2025eko ekaineko Hamabi Eguneko gerra baino gehiago luzatu da dagoeneko, eta hondamendia eragiten ari da Ekialde Hurbil osoan. Nazioarteko Energiaren Agentziak (IEA) hartutako larrialdi-neurriak gorabehera, krisi energetikoa etorriko den mehatxuak indarra hartzen du egunik egun.  

Agentziaren azken txostenaren arabera, Ormuzko itsasartean itsas-trafikoa etetearen ondorioz, merkatuan 10 milioi upel galdu dira egunean; 8, petrolio gordina garraiatzeko, eta 2 petroliotik eratorritako produktuekin.

Ormuzko itsasartetik igarotzen den garraio fluxua izugarri murriztu da (aurrekoaren % 10 baino gutxiago). Izan ere, orduan egunean 15 milioi upel petrolio gordin igarotzen ziren handik, eta 5 milioi upel petroliotik eratorritako produktuekin, munduko eskaintzaren % 20 inguru, orotara. 

Bien bitartean, golkoko beste ekoizle batzuk —Saudi Arabia eta Irak, esaterako— ekoizpena murriztu dute eta bide alternatiboen bila ari dira Ormuzko itsasartzea saihesteko. 

IEAk gogorarazi duenez, itsasarte horretatik ateratzen ziren fluxuen % 90 Asiako merkatura bideratzen ziren; Europara, % 4; eta AEBra, % 3.

Txostenaren egileek azpimarratu dutenez, gatazkak petrolioaren eta gasaren merkatuetan, eta, oro har, ekonomian izango duen eragina, eraso militarren intentsitatearen eta energia aktiboei eragindako kalteen mende ez ezik, Ormuzko itsasartetik itsas trafikoaren etenaldiaren iraupenaren araberakoa izango da.

Irango petrolioa Ormuzen dabil

Petrolio-ontzien jarraipena egiten duen Kpler konpainiaren eta itsas-merkataritzaren inguruko datuak biltzen dituen Lloyd's List Intelligence konpainiak egindako azterketa baten arabera, gerra hasi aurretik baino petrolio gehiago ari da esportatzen orain Iran Ormuzko itsasartetik. 

Txostenaren arabera, golkoko beste herrialde batzuetakoa ez bezala, Irango petrolio gordina Ormuzetik ateratzen ari da; sei petrolio-ontzi atera dira Irandik otsailaren 28tik, AEBk zigortutako Cuma ontzia barne; hori aste honetan itsasoratu zen. AEBk zigortutako petrolio-gas likidotua zeramatzaten bi ontzi ere Irandik atera ziren ostiralean, karga bertan hartu ostean, Reutersen arabera.

Agentzia horrek jasotako beste azterketa baten arabera, gutxienez 11 milioi petrolio upel atera dira Irandik; zehaztu dutenez, bertatik 8 milioi upelekin atera ziren lau petrolio-ontzi Singapur inguruko uretara iritsi dira, Asiako merkaturako bidean.

