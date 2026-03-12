Irango gerrak egunean 10 milioi petrolio upel galtzea eragin du, eta upelaren prezioa 100 dolarren bueltan jarri du
Energiaren Nazioarteko Agentziaren (IEA) azken txostenaren arabera, Ormuzko itsasartean itsas-trafikoa etetearen ondorioz, egunean 10 milioi upel galdu da merkatuetan. Ormuzko itsasarteko fluxua % 10 baino gutxiagora murriztu da, krisia hasi aurreko egoerarekin alderatuz gero. Izan ere, 15 milioi upel petrolio gordin igarotzen ziren egunean, eta 5 milioi upel petroliotik eratorrita produktuekin. Munduko eskaintzaren % 20 inguru.
Persiar golkoan eta Ormuzko itsasartean itsasontziei egindako erasoek (tartean Irakeko uretan zeuden bi petrolio-ontzi) Irango gerraren hamahirugarren egunaren hasiera baldintzatu dute, eta Brent upelaren prezioa 100 dolarretik gora igoaraziz du tentsioak, nahiz eta gero jaitsi egin den berriro.
Otsailaren 28an AEBk eta Israelek Iranen aurka abiatutako gerra 2025eko ekaineko Hamabi Eguneko gerra baino gehiago luzatu da dagoeneko, eta hondamendia eragiten ari da Ekialde Hurbil osoan. Nazioarteko Energiaren Agentziak (IEA) hartutako larrialdi-neurriak gorabehera, krisi energetikoa etorriko den mehatxuak indarra hartzen du egunik egun.
Agentziaren azken txostenaren arabera, Ormuzko itsasartean itsas-trafikoa etetearen ondorioz, merkatuan 10 milioi upel galdu dira egunean; 8, petrolio gordina garraiatzeko, eta 2 petroliotik eratorritako produktuekin.
Ormuzko itsasartetik igarotzen den garraio fluxua izugarri murriztu da (aurrekoaren % 10 baino gutxiago). Izan ere, orduan egunean 15 milioi upel petrolio gordin igarotzen ziren handik, eta 5 milioi upel petroliotik eratorritako produktuekin, munduko eskaintzaren % 20 inguru, orotara.
Bien bitartean, golkoko beste ekoizle batzuk —Saudi Arabia eta Irak, esaterako— ekoizpena murriztu dute eta bide alternatiboen bila ari dira Ormuzko itsasartzea saihesteko.
IEAk gogorarazi duenez, itsasarte horretatik ateratzen ziren fluxuen % 90 Asiako merkatura bideratzen ziren; Europara, % 4; eta AEBra, % 3.
Txostenaren egileek azpimarratu dutenez, gatazkak petrolioaren eta gasaren merkatuetan, eta, oro har, ekonomian izango duen eragina, eraso militarren intentsitatearen eta energia aktiboei eragindako kalteen mende ez ezik, Ormuzko itsasartetik itsas trafikoaren etenaldiaren iraupenaren araberakoa izango da.
Irango petrolioa Ormuzen dabil
Petrolio-ontzien jarraipena egiten duen Kpler konpainiaren eta itsas-merkataritzaren inguruko datuak biltzen dituen Lloyd's List Intelligence konpainiak egindako azterketa baten arabera, gerra hasi aurretik baino petrolio gehiago ari da esportatzen orain Iran Ormuzko itsasartetik.
Txostenaren arabera, golkoko beste herrialde batzuetakoa ez bezala, Irango petrolio gordina Ormuzetik ateratzen ari da; sei petrolio-ontzi atera dira Irandik otsailaren 28tik, AEBk zigortutako Cuma ontzia barne; hori aste honetan itsasoratu zen. AEBk zigortutako petrolio-gas likidotua zeramatzaten bi ontzi ere Irandik atera ziren ostiralean, karga bertan hartu ostean, Reutersen arabera.
Agentzia horrek jasotako beste azterketa baten arabera, gutxienez 11 milioi petrolio upel atera dira Irandik; zehaztu dutenez, bertatik 8 milioi upelekin atera ziren lau petrolio-ontzi Singapur inguruko uretara iritsi dira, Asiako merkaturako bidean.
Zure interesekoa izan daiteke
700 pertsona inguru hil dira Israelek Libanon egindako erasoetan
Israelgo Gobernuak Libano "hartzeko" mehatxua egin du ostegun honetan, Hezbolaren "mehatxuari" aurre egiteko asmoz. "Bakea eta segurtasuna agindu genien iparraldeko komunitateei, eta horixe da, hain zuzen ere, egingo duguna", azpimarratu du Israelek.
Ormuzko itsasarteak itxita jarraitu behar duela azpimarratu du Irango buruzagi goren berriak
Ormuzko itsasartea blokeatzen jarraitu behar dela nabarmendu du Mojtaba Khameneik, "etsaiari presio egiteko", inguruko ontzien aurkako erasoen ostean. "Irango indar armatuek aberria menderatzeko, eta, litekeena, zatitzeko itxaropena kendu diete etsaiei", ziurtatu du Khameneik.
Iranek bere gain hartu du "AEBren ontzi" baten aurka Persiar golkoaren iparraldean egin den erasoa
Gainera, Iranek bi petrolio-ontziri eta karga-ontzi bati eraso egin die Persiar golkoan, Ormuzko itsasartetik gertu. Bien bitartean, Israelgo armadak Libano bonbardatzen jarraitzen du, eta azken orduetan iragarri beste erasoaldi bat abiatuko duela Teheranen dituen helburuen aurka.
AEBk 172 milioi upel aterako dituzte beren petrolio erreserba estrategikoetatik
Ormuzko itsasartetik igarotzen ari ziren itsasontzien aurkako azken erasoen ondotik, Brent upelaren prezioa 100 dolarretik gora igo da.
Kalte-ordainak eta "berme irmoak" eskatu ditu Iranek AEBrekin eta Israelekin duen gatazka amaitzeko
Masud Pezexkian presidenteak adierazi du Teheran eskualdean bakea ezartzeko "konprometitua" dagoela, eta "autodefentsarako" eskubideaz mintzatu da.
Trumpek berriz esan du Espainiak ez duela Defentsan "laguntzen", eta merkataritza-harremana etengo duela mehatxu egin du
Donald Trump AEBko presidenteak asteazken honetan esan duenez, Espainiako Gobernuak "ez du laguntzen" Defentsaren alorrean, eta bien arteko merkataritza-harremana etengo duela mehatxu egin du berriro.
Ormuzko itsasartean misio bat egiteko baldintzak ez direla betetzen onartu du Macronek
Hala ere, azpimarratu du "antolatu" egin behar direla, inguruan dauden merkantzia-ontziei eskolta emateko.
Brent upela egonkor dago, 88 dolarrean, petrolio-erreserbak merkaturatzeko zain
The Wall Street Journal egunkariak asteazken honetan argitaratu duenez, Nazioarteko Energia Agentziak (IAE) inoizko petrolio erreserben kopuru handiena merkaturatzea proposatu du, petrolioaren prezioak murrizteko, eta IAEko herrialdeek 2022an Errusiak Ukraina inbaditu zuenean jarri zituzten 182 milioi petrolio upelak baino gehiago lirateke.
AEBren arabera, Ormuzko itsasartean minak jartzen ari ziren Irango 16 itsasontzi suntsitu dituzte
AEBko Komando Zentralak bideo bat zabaldu du, Irango ontzien aurkako erasoak ikusgai. Adierazi dutenez, operazioaren helburua da nabigazioa berriz martxan jartzea.