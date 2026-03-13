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Cuba confirma conversaciones con EE. UU. para solventar las amenazas de Trump

Este primer contacto ha tenido como objetivo "identificar" cuáles son los problemas, "encontrar soluciones" para los mismos y "determinar" la disposición de las partes a "concretar acciones en beneficio de ambos países".
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Kubak eta AEBk elkarrizketak abiatu dituzte, Trumpen mehatxuen ondoren
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Agencias | EITB

Última actualización

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, ha confirmado este viernes conversaciones entre funcionarios del Gobierno de la isla y de Estados Unidos para buscar una salida "por la vía del diálogo" a la actual crisis, ahondada por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", ha dicho Díaz-Canel.

Este primer contacto ha tenido como objetivo "identificar" cuáles son los problemas, "encontrar soluciones" para los mismos y "determinar" la disposición de las partes a "concretar acciones en beneficio de ambos países".

Asimismo, el líder cubano ha subrayado que durante esta conversación las autoridades de La Habana han dejado claro que cualquier proceso de negociación ha de llevarse a cabo sobre "bases de igualdad y respeto a los sistema políticos de ambos Estados, a la soberanía y a la autodeterminación" del Gobierno de la isla.

"Esto se ha planteado tomando en cuenta un sentido de reciprocidad y de apego al Derecho Internacional", ha señalado el mandatario cubano, quien también ha dejado la puerta abierta a colaborar con Estados Unidos "para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones y también en la región".

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos ha renovado sus amenazas sobre la isla. "Cuba caerá", ha vaticinado el jefe de la Casa Blanca, quien ha llegado incluso a proponer tomar el control "de manera amistosa" y sugerir a sus líderes que sigan el ejemplo de Venezuela.

Cuba ha visto reducido estos meses el suministro de petróleo que llegaba desde Venezuela tras la detención a principios de enero del presidente Nicolás Maduro, como parte de un operativo histórico de las fuerzas armadas. La crisis energética se ha profundizado, después de que Trump amenazara con sanciones económicas a los países que de alguna manera cubrieran este déficit abastecimiento.

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