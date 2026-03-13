Kubak eta AEBk elkarrizketak abiatu dituzte, Trumpen mehatxuen ondoren
Aurreneko kontaktuen helburua izan da arazoak "identifikatzea", horientzako "konponbideak aurkitzea" eta "bi herrialdeen onurarako ekintzak zehaztea".
Kubak eta AEBk bi herrialdeen arteko elkarrizketak abiatu dituzte, gaur egungo krisiari "elkarrizketaren bidetik" irtenbidea bilatzeko, ostiral honetan Miguel Diaz-Canel Kubako presidenteak jakitera eman duenez.
Horren hitzetan, "Kubako funtzionarioek AEBko Gobernuko ordezkariekin elkarrizketak izan dituzte berriki. Horien helburua bi nazioen arteko aldebiko ezberdintasunei irtenbideak bilatzea izan da, elkarrizketaren bidez".
Lehen kontaktuen helburua izan da arazoak "identifikatzea", horientzako "konponbideak topatzea" eta "bi herrialdeen onurarako ekintzak zehaztea".
Era berean, Kubako buruzagiak azpimarratu du elkarrizketa honetan Habanako agintariek argi utzi dutela negoziazio prozesuan bi estatuen sistema politikoak, subiranotasuna eta autodeterminazioa errespetatuz egin behar dela.
"Elkarrekikotasuna eta Nazioarteko Zuzenbidearekiko atxikimendua kontuan hartuta aztertu da hori", Kubako presidentearen arabera, eta zabalik utzi du AEBrekin elkarlanean aritzeko aukera, "mehatxuei aurre egiteko eta bi nazioen segurtasuna eta bakea bermatze aldera, baita eskualdean ere".
Azken asteotan, AEBko presidenteak mehatxu gehiago egin ditu, besteak beste, "Kuba erori egingo da", esan baitu. Horren harian, herrialde horren kontrola "modu adiskidetsuan" hartu eta buruzagiei Venezuelaren ereduari jarraitzeko proposatu die Trumpek.
Azken asteotan petrolio gutxiago heldu zaio Kubari Venezuelatik, urtarrilaren hasieran AEBk Nicolas Maduro presidentea atxilotu ostean, operazio militar historiko batean. Krisi energetikoa areagotu egin da, Trumpek defizit hori nolabait estaltzen zuten herrialdeei zigor ekonomikoak ezartzeko mehatxua egin ostean.
