La NASA tiene previsto lanzar el 1 de abril la misión Artemis II que llevará al ser humano de nuevo a la Luna tras más de 50 años, según ha informado la agencia espacial estadounidense.

La agencia tiene como objetivo trasladar el cohete SLS (Space Launch System) y la nave espacial Orion a la plataforma de lanzamiento 39B el jueves 19 de marzo, con vistas a un intento de lanzamiento el miércoles 1 de abril, a falta de finalizar los últimos trabajos pendientes.

La misión Artemis II, cuyo lanzamiento estaba previsto en el mes de marzo, se retrasó, por lo que la NASA retiró de la plataforma de lanzamiento el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave Orión a finales de febrero.

El ser humano volverá a la Luna en el marco de la misión Artemis tras más de 50 años, cuando en la década de los 60 la NASA desarrolló el programa espacial tripulado Apolo, que se dio por finalizado en 1972.

Para la primera misión Artemis tripulada a la Luna, que durará diez días, se seleccionaron cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch de la NASA, junto con el especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

No obstante, para que el ser humano vuelva a pisar la Luna habrá que esperar, al menos, hasta el año 2028, ya que la NASA añadió una nueva misión de prueba a su programa lunar, la Artemis III, prevista para el año 2027.