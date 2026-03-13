MISIÓN A LA LUNA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La NASA prevé lanzar el 1 de abril la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años

La agencia espacial estadounidense tenía previsto el lanzamiento de la misión Artemis II para el mes de marzo, pero finalmente se retrasó.
Nasa Artemis II ilargia
La misión Artemis II, en la plataforma de lanzamiento. Foto de archivo: Agencias
Euskaraz irakurri: NASAk apirilaren 1ean bidaliko du Artemis II misioa Ilargira, tripulatutako lehen bidaia 50 urtean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La NASA tiene previsto lanzar el 1 de abril la misión Artemis II que llevará al ser humano de nuevo a la Luna tras más de 50 años, según ha informado la agencia espacial estadounidense.

La agencia tiene como objetivo trasladar el cohete SLS (Space Launch System) y la nave espacial Orion a la plataforma de lanzamiento 39B el jueves 19 de marzo, con vistas a un intento de lanzamiento el miércoles 1 de abril, a falta de finalizar los últimos trabajos pendientes.

La misión Artemis II, cuyo lanzamiento estaba previsto en el mes de marzo, se retrasó, por lo que la NASA retiró de la plataforma de lanzamiento el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave Orión a finales de febrero.

El ser humano volverá a la Luna en el marco de la misión Artemis tras más de 50 años, cuando en la década de los 60 la NASA desarrolló el programa espacial tripulado Apolo, que se dio por finalizado en 1972.

Para la primera misión Artemis tripulada a la Luna, que durará diez días, se seleccionaron cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch de la NASA, junto con el especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

No obstante, para que el ser humano vuelva a pisar la Luna habrá que esperar, al menos, hasta el año 2028, ya que la NASA añadió una nueva misión de prueba a su programa lunar, la Artemis III, prevista para el año 2027.

Titulares de Hoy Nasa Ciencia Internacional

Te puede interesar

Khasab (Oman), 24/06/2025.- Ships in the Strait of Hormuz as seen from Khasab, Musandam Governorate, Oman, 24 June 2025. The Iranian parliament approved a measure to close the Strait of Hormuz following US strikes on three of Iran's key nuclear sites on 22 June 2025. Israel and Iran have been exchanging fire since Israel launched strikes across Iran on 13 June 2025. EFE/EPA/ALI HAIDER
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La guerra en Irán provoca al día la pérdida de 10 millones de barriles de petróleo, con el precio rondando los 100 dólares

Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha provocado la pérdida en el mercado del equivalente a 10 millones de barriles diarios (mb/d). Los flujos por el estrecho de Ormuz se han reducido a menos del 10 % si se comparan con los que había antes del comienzo de la crisis, cuando por allí circulaban 15 mb/d de crudo y otros 5 mb/d de derivados del petróleo, y que suponían en torno al 20 % de la oferta mundial.

Cargar más
Publicidad
X