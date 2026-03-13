La NASA prevé lanzar el 1 de abril la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años
La NASA tiene previsto lanzar el 1 de abril la misión Artemis II que llevará al ser humano de nuevo a la Luna tras más de 50 años, según ha informado la agencia espacial estadounidense.
La agencia tiene como objetivo trasladar el cohete SLS (Space Launch System) y la nave espacial Orion a la plataforma de lanzamiento 39B el jueves 19 de marzo, con vistas a un intento de lanzamiento el miércoles 1 de abril, a falta de finalizar los últimos trabajos pendientes.
La misión Artemis II, cuyo lanzamiento estaba previsto en el mes de marzo, se retrasó, por lo que la NASA retiró de la plataforma de lanzamiento el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave Orión a finales de febrero.
El ser humano volverá a la Luna en el marco de la misión Artemis tras más de 50 años, cuando en la década de los 60 la NASA desarrolló el programa espacial tripulado Apolo, que se dio por finalizado en 1972.
Para la primera misión Artemis tripulada a la Luna, que durará diez días, se seleccionaron cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch de la NASA, junto con el especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.
No obstante, para que el ser humano vuelva a pisar la Luna habrá que esperar, al menos, hasta el año 2028, ya que la NASA añadió una nueva misión de prueba a su programa lunar, la Artemis III, prevista para el año 2027.
Te puede interesar
EE. UU. autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios
Por su parte, Donald Trump ha advertido que tiene "una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo" por delante para combatir a la "escoria demente" que lidera Irán, en la guerra que inició junto a Israel.
Ascienden a cerca de 700 los muertos por los ataques de Israel contra Líbano
El Gobierno de Israel ha amenazado este mismo jueves con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" de Hezbolá, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo.
El nuevo líder supremo de Irán dice que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado
El mensaje, leído por una presentadora en la televisión estatal, recoge que las fuerzas iraníes "han quitado a los enemigos la esperanza de dominar la patria y posiblemente dividirla" y ha subrayado que "la palanca del bloqueo al estrecho de Ormuz debe seguir siendo usada", tras los ataques contra buques en la zona.
La guerra en Irán provoca al día la pérdida de 10 millones de barriles de petróleo, con el precio rondando los 100 dólares
Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha provocado la pérdida en el mercado del equivalente a 10 millones de barriles diarios (mb/d). Los flujos por el estrecho de Ormuz se han reducido a menos del 10 % si se comparan con los que había antes del comienzo de la crisis, cuando por allí circulaban 15 mb/d de crudo y otros 5 mb/d de derivados del petróleo, y que suponían en torno al 20 % de la oferta mundial.
Irán reivindica un ataque contra un “buque estadounidense” en el norte del Golfo pérsico
Además, Irán ha atacado dos petroleros en aguas territoriales de Irak y una nave portacontenedores en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz. Mientras tanto, Israel continúa bombardeando Líbano y el Ejército israelí ha anunciado este jueves que ha comenzado "una amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán.
EE. UU. liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica de petróleo
La decisión se ha anunciado antes de los últimos ataques a buques en el estrecho de Ormuz, que posteriormente han disparado el precio del crudo por encima de los 100 dólares.
Irán condiciona el fin de la guerra a indemnizaciones y garantías "firmes" de EE. UU. e Israel
El presidente Masud Pezeshkian ha reafirmado el "compromiso" de Teherán con la paz en la región.
Trump reitera que España "no coopera" en defensa y vuelve a amenazar con cortar el comercio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este miércoles que el Gobierno de España "no coopera" en materia de defensa y ha vuelto a amenazar con cortar el comercio bilateral.
Macron reconoce que no se dan la condiciones para una misión en el estrecho de Ormuz
Sin embargo, insiste en que “debe organizarse” para proporcionar escolta a los mercantes en la zona.