NASAk apirilaren 1ean bidaliko du Artemis II misioa, tripulatutako lehen bidaia Ilargira 50 urtean

AEBko espazio agentziaren Artemis II misioa martxoan abiatzekoa zen, baina atzeratu egin zen. 

Artemis II misioa, abiarazteko plataforman. Artxiboko argazkia: Agentziak

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hainbat atzerapenen ondotik, NASA Ameriketako Estatu Batuetako Espazio agentziak datorren apirilaren 1ean bidali asmo du Artemis II misioa Ilargira. Kasu horretan, azken 50 urteetan Ilargira egingo den tripulatutako lehen bidaia izango da. 

NASAk datorren martxoaren 19an mugitu asmo ditu SLS (Space Launch System) suziria eta Orion ontzia 39B jaurtiketa plataformara, apirilaren 1erako azken prestaketa lanak egiteko. 

Artemis II misioa martxoan abiatzekoa zen, baina atzeratu egin zen. Hori dela eta, NASAk jaurtiketa plataformatik erretiratu zituen SLS suziria eta Orion ontzia otsailaren amaieran. 

Apolo misioa —Ilargira egindako tripulutatutako misioa— amaitu eta 54 urtera, gizakia Ilargira itzuliko da. 

Apirilerako aurreikusita dagoen misioak 10 eguneko iraupena izango du eta lau astronautak parte hartuko dute: Reid Wiseman komandantea, Victor Glover pilotua, Cristina Koch eta Jeremy Hansen misio espezialistekin batera. 

Hala ere, gutxienez 2028ra arte itxaron beharko da gizakiak berriro ere Ilargia zapaltzeko. 

