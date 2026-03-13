NASAk apirilaren 1ean bidaliko du Artemis II misioa, tripulatutako lehen bidaia Ilargira 50 urtean
AEBko espazio agentziaren Artemis II misioa martxoan abiatzekoa zen, baina atzeratu egin zen.
Hainbat atzerapenen ondotik, NASA Ameriketako Estatu Batuetako Espazio agentziak datorren apirilaren 1ean bidali asmo du Artemis II misioa Ilargira. Kasu horretan, azken 50 urteetan Ilargira egingo den tripulatutako lehen bidaia izango da.
NASAk datorren martxoaren 19an mugitu asmo ditu SLS (Space Launch System) suziria eta Orion ontzia 39B jaurtiketa plataformara, apirilaren 1erako azken prestaketa lanak egiteko.
Artemis II misioa martxoan abiatzekoa zen, baina atzeratu egin zen. Hori dela eta, NASAk jaurtiketa plataformatik erretiratu zituen SLS suziria eta Orion ontzia otsailaren amaieran.
Apolo misioa —Ilargira egindako tripulutatutako misioa— amaitu eta 54 urtera, gizakia Ilargira itzuliko da.
Apirilerako aurreikusita dagoen misioak 10 eguneko iraupena izango du eta lau astronautak parte hartuko dute: Reid Wiseman komandantea, Victor Glover pilotua, Cristina Koch eta Jeremy Hansen misio espezialistekin batera.
Hala ere, gutxienez 2028ra arte itxaron beharko da gizakiak berriro ere Ilargia zapaltzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Prezioen igoerari eutsi ahal izateko Errusiako petrolioa erosteko aldi baterako baimena eman du AEBk
Bestalde, Donald Trumpek ohartarazi du "su potentzia paregabea, munizio mugagabea eta denbora" dituela aurretik Iranek gidatzen duen "zabor zoroari" aurre egiteko.
700 pertsona inguru hil dira Israelek Libanon egindako erasoetan
Israelgo Gobernuak Libano "hartzeko" mehatxua egin du ostegun honetan, Hezbollahren "mehatxuari" aurre egiteko asmoz. "Bakea eta Segurtasuna agindu genien iparraldeko komunitateei, eta horixe da, hain zuzen ere, egingo duguna", azpimarratu du Israelek.
Ormuzko itsasarteak itxita jarraitu behar duela azpimarratu du Irango buruzagi goren berriak
Ormuzko itsasartea blokeaturik jarraitu behar duela esan du Mojtaba Khameneik, "etsaiari presio egiteko", inguruko ontzien aurkako erasoen ostean. "Irango indar armatuek aberria menderatzeko, eta, litekeena, zatitzeko itxaropena kendu diete etsaiei", adierazi du Khameneik.
Irango gerrak egunean 10 milioi petrolio upel galtzea eragin du, eta upelaren prezioa 100 dolarren bueltan jarri du
Energiaren Nazioarteko Agentziaren (IEA) azken txostenaren arabera, Ormuzko itsasartean itsas-trafikoa etetearen ondorioz, egunean 10 milioi upel galdu da merkatuetan. Ormuzko itsasarteko fluxua % 10 baino gutxiagora murriztu da, krisia hasi aurreko egoerarekin alderatuz gero. Izan ere, 15 milioi upel petrolio gordin igarotzen ziren egunean, eta 5 milioi upel petroliotik eratorrita produktuekin. Munduko eskaintzaren % 20 inguru.
Iranek bere gain hartu du "AEBren ontzi" baten aurka Persiar golkoaren iparraldean egin den erasoa
Gainera, Iranek bi petrolio-ontziri eta karga-ontzi bati eraso egin die Persiar golkoan, Ormuzko itsasartetik gertu. Bien bitartean, Israelgo armadak Libano bonbardatzen jarraitzen du, eta azken orduetan iragarri beste erasoaldi bat abiatuko duela Teheranen dituen helburuen aurka.
AEBk 172 milioi upel aterako dituzte beren petrolio erreserba estrategikoetatik
Ormuzko itsasartetik igarotzen ari ziren itsasontzien aurkako azken erasoen ondotik, Brent upelaren prezioa 100 dolarretik gora igo da.
Kalte-ordainak eta "berme irmoak" eskatu ditu Iranek AEBrekin eta Israelekin duen gatazka amaitzeko
Masud Pezexkian presidenteak adierazi du Teheran eskualdean bakea ezartzeko "konprometitua" dagoela, eta "autodefentsarako" eskubideaz mintzatu da.
Trumpek berriz esan du Espainiak ez duela Defentsan "laguntzen", eta merkataritza-harremana etengo duela mehatxu egin du
Donald Trump AEBko presidenteak asteazken honetan esan duenez, Espainiako Gobernuak "ez du laguntzen" Defentsaren alorrean, eta bien arteko merkataritza-harremana etengo duela mehatxu egin du berriro.
Ormuzko itsasartean misio bat egiteko baldintzak ez direla betetzen onartu du Macronek
Hala ere, azpimarratu du "antolatu" egin behar direla, inguruan dauden merkantzia-ontziei eskolta emateko.