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Líderes europeos critican el alivio temporal de EE. UU. a las sanciones sobre el petróleo ruso

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que levantar dichas sanciones refuerzan la posición de Moscú, y le aporta hasta 10 000 millones de dólares adicionales para continuar con la guerra contra Ucrania.
(Foto de ARCHIVO) El buque ANSHUN II con las defensas “Yokohama” preparadas y las tuberías conectadas para recibir otro petrolero y trasvasar crudo ruso, a 20 millas de Ceuta, a 5 de marzo de 2023, en Ceuta (España). Los buques CRIUS, ANSHUN II y Nobel, petroleros fletados por empresas rusas, han permanecido detenidos en alta mar frente a las costas marroquíes, preparados para que otro buque se atraque al costado para realizar la operación de trasvase de petróleo procedente de puertos rusos, en el Báltico y en el Mar Negro. Los petroleros ubicados en las aguas cercanas a Ceuta realizan trasvases de crudo procedente de Rusia para hacer llegar el producto a los mercados asiáticos pese a las sanciones de Occidente. Antonio Sempere / Europa Press 28 MARZO 2023;PETRÓLEO;TRASVASE;CRUDO;RUSIA;BUQUES;COSTAAS MARROQUIES;MARRUECOS;TRASVASE 27/3/2023
Un buque petrolero ruso. Foto de archivo: Europa Press
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Agencias | EITB

Última actualización

La decisión de Estados Unidos de levantar temporalmente las sanciones a las exportaciones en la compra de petróleo ruso, que ya haya sido cargado en buques, ha generado una respuesta contundente por parte de los socios europeos, quienes se han mostrado mayoritariamente en contra. La medida, ha sido anunciada ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha advertido de que la decisión unilateral de Estados Unidos es "muy preocupante" porque "impacta en la seguridad europea", al considerar que cualquier relajación de las medidas económicas contra Moscú puede reducir la presión internacional sobre el Kremlin.

Costa ha subrayado que mantener e incluso aumentar la presión económica sobre Rusia es "decisivo para que acepte una negociación seria hacia una paz justa y duradera", considerando que las sanciones siguen siendo una de las principales herramientas para forzar a Moscú a sentarse a negociar el fin de la guerra contra Ucrania.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha recordado que los líderes del G7 se han pronunciado recientemente en contra de levantar el embargo al petróleo ruso: “Rusia cree que la guerra de Irán le dará una tregua. Se equivoca. En el G7 de hace dos días reafirmamos que el precio del petróleo no debe cambiar nuestra política de sanciones a Rusia".

Macron ha restado importancia a las declaraciones de Trump y ha asegurado que el levantamiento parcial del embargo es "limitado en el tiempo y las condiciones y para algunos países", pero no supone una renuncia a las sanciones.

Asimismo, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha calificado de "error" relajar las sanciones ahora. Merz ha apostado por elevar la presión contra Rusia, a la luz de que no muestra voluntad de negociar el final de la guerra en Ucrania. "Por lo tanto, seguiremos, y debemos seguir, aumentando la presión sobre Moscú", ha añadido.

En la misma línea, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, se ha opuesto a levantar las sanciones al crudo ruso. "La señal más importante que podemos enviar a Rusia es que esta guerra debe cesar. Y eso también debería suceder, en gran medida, a través de mensajes en el sector energético", ha indicado.

Por el contrario, Hungría ha pedido a la UE que siga el ejemplo de EE. UU. y levante las sanciones al crudo ruso. Se trata de un país muy dependiente del crudo de Rusia y el mejor aliado de Moscú dentro de la UE.

Zelenski advierte: levantar las sanciones al petróleo ruso aporta a Moscú 10 000 millones de dólares

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que levantar dichas sanciones refuerzan la posición de Moscú, y le aporta hasta 10 000 millones de dólares adicionales para continuar con la guerra contra Ucrania.

"Eso no contribuye a la paz, desde luego", ha lamentado Zelenski, que ha apuntado que la decisión de Washington promueve una "lógica bélica" en favor de Rusia que acabará afectando a toda la región de Oriente Próximo.

Rusia Guerra Rusia - Ucrania Oriente Próximo Petróleo Europa Estados Unidos Internacional

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