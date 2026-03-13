AEBk Errusiako petrolioaren gaineko zigorrak leuntzea kritikatu dute Europako buruzagiek
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak ohartarazi du zigor horiek leuntzeak Moskuren jarrera indartzen duela, eta 10.000 milioi dolar gehiago ematen dizkiola Ukrainaren aurkako gerrarekin jarraitzeko.
Ameriketako Estatu Batuek (AEB) ontzietan kargatutako Errusiako petrolioaren esportazioei ezarritako zigorrak behin behinean leuntzeko erabakiak Europako bazkideen erantzun sendoa eragin du, eta gehienak kontra agertu dira. Ormuzko itsasartean trafikoa eten ondoren, Irango gerrak eragindako petrolioaren prezioaren igoera eustea du helburu estatubatuarren neurri horrek.
Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak ohartarazi duenez, AEBren aldebakarreko erabakia "oso kezkagarria" da, "Europako segurtasunean eragin zuzena duelako". Costaren arabera, Moskuren aurkako neurri ekonomikoak leuntzeak Kremlinen gaineko nazioarteko presioa murriztu dezake.
Hala, Costak azpimarratu du Errusiaren gaineko presio ekonomikoa mantentzea eta handitzea "erabakigarria" dela "Errusiak bake justu eta iraunkor baterako negoziazio serioa onar dezan". Ildo horretatik, Mosku Ukrainaren aurkako gerraren amaiera negoziatzera behartzeko zigor ekonomikoak tresna nagusietako bat direla gaineratu du.
Emmanuel Macron Frantziako presidenteak gogorarazi duenez, G7ko kideek Errusiako petrolioari enbargoa altxatzearen aurka hitz egin dute: "Errusiak uste du Irango gerrak su-etena emango diola. Oker dago. Duela bi egun G7an berretsi genuen petrolioaren prezioak ez duela Errusiari ezarritako zigor-politika aldatu behar".
Gauzak horrela, Macronek garrantzia kendu die Trumpen adierazpenei, eta enbargoa behin behinean leuntzea "denboran eta baldintza jakin batzuetan mugatuta" dagoela ziurtatu du, hortaz, "ez zaie zigor ekonomikoei uko egiten".
Era berean, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak esan du "akatsa" dela zigorrak orain lasaitzea, eta Errusiaren aurkako presioa areagotzearen alde egin du, Ukrainako gerraren amaiera negoziatzeko borondaterik erakusten ez duela ikusita. "Beraz, jarraituko dugu, eta jarraitu egin behar dugu, Moskuren gaineko presioa handitzen", gaineratu du.
Ildo beretik, Jonas Gahr Store Norvegiako lehen ministroa Errusiako petrolio gordinari zigorrak kentzearen aurka agertu da. "Gerra hau bertan behera utzi behar duela da Errusiari bidali diezaiokegun mezurik garrantzitsuena. Eta hori ere, neurri handi batean, energia sektorearen bidez jazo beharko litzateke", adierazi du.
Aitzitik, Hungariak EBri eskatu dio AEBren eredua jarraitzeko eta errusiar petrolio gordinaren kontrako zigorrak leuntzeko; izan ere, Errusiaren petrolio gordinaren menpekoa da, eta Moskuren aliaturik onena EBren baitan.
Errusiako petrolioari ezarritako zigorrak leuntzeak 10.000 milioi dolar emango dizkio Moskuri
Testuinguru horretan, Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak ohartarazi du zigor horiek leuntzeak Moskuren jarrera indartzen duela, eta 10.000 milioi dolar gehiago ematen dizkiola Ukrainaren aurkako gerrarekin jarraitzeko.
"Horrek ez dio bakeari laguntzen, jakina ", deitoratu du Zelenskik, eta Washingtonen erabakiak Errusiaren aldeko"gerra logika" sustatzen duela esan du, batera zein bestera Ekialde Hurbileko eskualde osoari eragingo diona.
Zure interesekoa izan daiteke
