El secretario general de la ONU, António Guterres, llama al diálogo desde el Líbano
Guterres ha alertado de que no existe una salida militar al actual conflicto entre el grupo chií Hizbulá e Israel, y ha pedido a ambos bandos que recurran al diálogo y a las vías diplomáticas disponibles.
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"El objetivo es tomar el control del territorio, empujar a las fuerzas de Hezbulá hacia el norte, lejos de la frontera, y desmantelar sus posiciones militares y depósitos de armas en las aldeas", ha indicado un funcionario a Axios.
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Por su parte, Donald Trump ha advertido que tiene "una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo" por delante para combatir a la "escoria demente" que lidera Irán, en la guerra que inició junto a Israel.