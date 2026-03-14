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El secretario general de la ONU, António Guterres, llama al diálogo desde el Líbano

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Antonio Guterres NBEko idazkari nagusia Libanon izan da eta elkarrizketarako deia egin du
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EITB

Última actualización

Guterres ha alertado de que no existe una salida militar al actual conflicto entre el grupo chií Hizbulá e Israel, y ha pedido a ambos bandos que recurran al diálogo y a las vías diplomáticas disponibles.

Líbano Oriente Próximo Mikel Ayestaran Onu Organización Naciones Unidas Internacional

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