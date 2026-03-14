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Israel planea la mayor invasión terrestre en el sur del Líbano desde 2006, según el portal Axios

"El objetivo es tomar el control del territorio, empujar a las fuerzas de Hezbulá hacia el norte, lejos de la frontera, y desmantelar sus posiciones militares y depósitos de armas en las aldeas", ha indicado un funcionario a Axios.

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Euskaraz irakurri: Israelek 2006tik Libanoko hegoaldean izan den lurreko inbasio handiena aurreikusi du, Axios atariaren arabera
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Agencias | EITB

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Israel planea llevar a cabo una "invasión masiva" en el sur del Líbano para acabar con la presencia de la milicia chií proiraní Hezbulá, según una información publicada este sábado por el portal Axios, que cita a fuentes estadounidenses e israelíes.

Según esta información, el plan de Israel es apoderarse de toda la zona que queda al sur del río Litani, lo que supondría la mayor invasión terrestre en el país vecino desde 2006, año en el que tuvo lugar la segunda guerra entre Israel y Líbano.

"El objetivo es tomar el control del territorio, empujar a las fuerzas de Hezbulá hacia el norte, lejos de la frontera, y desmantelar sus posiciones militares y depósitos de armas en las aldeas", ha indicado un funcionario a Axios.

Israel habría tomado esta decisión, según señala Axios, después de que la milicia libanesa, apoyada y financiada por Irán, lanzara durante la noche del miércoles más de 200 proyectiles contra el norte de Israel, que no dejaron víctimas mortales pero sí algunos daños en zonas residenciales.

De hecho, desde ayer, viernes, el Ejército israelí ha empezado a enviar refuerzos a la frontera norte y está movilizando a más reservistas.

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