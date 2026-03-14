EKIALDE HURBILA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

2006tik Libanoko hegoaldean egin duen lurreko inbasio handiena prestatzen ari da Israel, Axios atariaren arabera

israel líbano
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Libano hegoaldean "inbasio masiboa" egiteko asmoa du Israelek, Iranen aldeko Hezbullah milizia xiita desagerrarazi nahi duelako, Axios atariak larunbat honetan argitaratutako informazioaren arabera.

Aipatu iturriak esan duenez, Israelen asmoa da Litani ibaiaren hegoaldean geratzen den eremu guztiaz jabetzea, eta hori gertatuz gero, 2006tik, —Israelen eta Libanoren arteko bigarren gerra gertatu zenetik— bertan izan den lurreko inbasiorik handiena jazoko litzateke.

"Helburua da lurralde horren kontrola bereganatzea, Hezbollahren indarrak iparraldera (mugatik urruti) eramatea eta herrixketako posizio militarrak eta arma biltegiak suntsitzea", esan du Axios atariak.

Axiosen esanetan, Iranek babestutako eta finantzatutako milizia libanoarrek asteazken gauean Israelen aurka egindako erasoaren ondotik hartu zuen Netanyahuren Gobernuak erabakia. Eraso horiek ez zuten hildakorik eragin, bai ordea kalte larriak.

Izan ere, atzotik, ostirala, Israelgo Armada errefortzuak bidaltzen hasi da iparraldeko mugara.

Israel Munduko albisteak Libano

Zure interesekoa izan daiteke

Khasab (Oman), 24/06/2025.- Ships in the Strait of Hormuz as seen from Khasab, Musandam Governorate, Oman, 24 June 2025. The Iranian parliament approved a measure to close the Strait of Hormuz following US strikes on three of Iran's key nuclear sites on 22 June 2025. Israel and Iran have been exchanging fire since Israel launched strikes across Iran on 13 June 2025. EFE/EPA/ALI HAIDER
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Irango gerrak egunean 10 milioi petrolio upel galtzea eragin du, eta upelaren prezioa 100 dolarren bueltan jarri du

Energiaren Nazioarteko Agentziaren (IEA) azken txostenaren arabera, Ormuzko itsasartean itsas-trafikoa etetearen ondorioz, egunean 10 milioi upel galdu da merkatuetan. Ormuzko itsasarteko fluxua % 10 baino gutxiagora murriztu da, krisia hasi aurreko egoerarekin alderatuz gero. Izan ere, 15 milioi upel petrolio gordin igarotzen ziren egunean, eta 5 milioi upel petroliotik eratorrita produktuekin. Munduko eskaintzaren % 20 inguru.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X