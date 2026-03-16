La UE rechaza enviar activos militares a Ormuz en una guerra que no es la suya

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han rechazado este lunes la posibilidad de ampliar el mandato de su misión naval ‘Aspides’ en el estrecho de Ormuz, y han instado a rebajar la tensión en esa zona.

“Ésta no es la guerra de Europa”, ha indicado la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros comunitarios, en la que ha agregado que "Europa no tiene ningún interés en una guerra sin fin". "Nosotros no hemos iniciado esta guerra y los objetivos políticos no están claros", ha subrayado.

La política estonia ha reconocido en cualquier caso que "los intereses de Europa están directamente en juego" con este conflicto, y que "Irán está librando ahora una guerra contra la economía mundial".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado la falta de "entusiasmo" de sus aliados internacionales a la hora de implicarse en una misión militar "menor" en el estrecho de Ormuz, insistiendo en sus críticas a los socios de la OTAN y afear que no participen en la operación propuesta por Washington cuando el Ejército estadounidense les ha protegido "durante 40 años".

En una intervención desde la Casa Blanca, Trump ha insistido en su idea de que socios internacionales participen en un despliegue militar que desbloquee el estrecho de Ormuz. "Recomendamos encarecidamente a otras naciones cuyas economías dependen del Estrecho mucho más que la nuestra. Nosotros obtenemos menos del 1 % de nuestro petróleo del estrecho, y algunos países obtienen mucho más", ha incidido.