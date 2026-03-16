Gerra Ekialde Ertainean
EBk uko egin dio Ormuzera aktibo militarrak bidaltzeari, berea ez den gerra bat delako

Nazioarteko bazkideek itsasartea desblokeatuko duen hedapen militar batean parte hartzeko ideia berretsi du Trumpek.
Khasab (Oman), 24/06/2025.- Ships in the Strait of Hormuz as seen from Khasab, Musandam Governorate, Oman, 24 June 2025. The Iranian parliament approved a measure to close the Strait of Hormuz following US strikes on three of Iran's key nuclear sites on 22 June 2025. Israel and Iran have been exchanging fire since Israel launched strikes across Iran on 13 June 2025. EFE/EPA/ALI HAIDER
Ormuzeko itsasartea. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Europar Batasuneko Atzerri ministroek astelehen honetan errefusatu dute Ormuzeko itsasartean ‘Aspides’ itsas misioaren agintaldia luzatzeko aukera. 

“Hau ez da Europaren gerra”, adierazi du Kaja Kallasek, EBko Kanpo Arazoetarako eta Segurtasunerako goi ordezkariak, Europar Batasuneko ministroen kontseiluaren amaieran emandako prentsaurrekoan. “Guk ez dugu gerra hau hasi, eta helburu politikoak ez daude argi”, azpimarratu du.

Nolanahi ere, Estoniako politikariak onartu du “Europaren interesak zuzenean jokoan” daudela gatazka horretan, eta Iran “munduko ekonomiaren aurkako gerra” egiten ari dela orain.

Bestalde, Donald Trump AEBko presidenteak nazioarteko aliatuen “gogo falta” kritikatu du Ormuzeko itsasartean misio militar “txiki” batean inplikatzeko orduan. Era berean, NATOko kideei egindako kritikak errepikatu eta Washingtonek proposatutako operazioan ez parte hartzea gaitzetsi ditu, AEBko Armadak “40 urtez” babesa eman duenean.

Etxe Zurian egindako hitzaldi batean, Trumpek berriro berretsi du nazioarteko kideek Ormuzeko itsasartea desblokeatuko duen hedapen militar batean parte hartu behar dutela. “Beste nazio batzuei biziki gomendatzen diegu, haien ekonomiak itsasartearen menpe baitaude, gurea baino askoz gehiago. Guk gure petrolioaren % 1 baino gutxiago lortzen dugu itsasartetik, eta herrialde batzuek askoz gehiago lortzen dute”, azpimarratu du.

