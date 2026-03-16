EBk uko egin dio Ormuzera aktibo militarrak bidaltzeari, berea ez den gerra bat delako
Europar Batasuneko Atzerri ministroek astelehen honetan errefusatu dute Ormuzeko itsasartean ‘Aspides’ itsas misioaren agintaldia luzatzeko aukera.
“Hau ez da Europaren gerra”, adierazi du Kaja Kallasek, EBko Kanpo Arazoetarako eta Segurtasunerako goi ordezkariak, Europar Batasuneko ministroen kontseiluaren amaieran emandako prentsaurrekoan. “Guk ez dugu gerra hau hasi, eta helburu politikoak ez daude argi”, azpimarratu du.
Nolanahi ere, Estoniako politikariak onartu du “Europaren interesak zuzenean jokoan” daudela gatazka horretan, eta Iran “munduko ekonomiaren aurkako gerra” egiten ari dela orain.
Bestalde, Donald Trump AEBko presidenteak nazioarteko aliatuen “gogo falta” kritikatu du Ormuzeko itsasartean misio militar “txiki” batean inplikatzeko orduan. Era berean, NATOko kideei egindako kritikak errepikatu eta Washingtonek proposatutako operazioan ez parte hartzea gaitzetsi ditu, AEBko Armadak “40 urtez” babesa eman duenean.
Etxe Zurian egindako hitzaldi batean, Trumpek berriro berretsi du nazioarteko kideek Ormuzeko itsasartea desblokeatuko duen hedapen militar batean parte hartu behar dutela. “Beste nazio batzuei biziki gomendatzen diegu, haien ekonomiak itsasartearen menpe baitaude, gurea baino askoz gehiago. Guk gure petrolioaren % 1 baino gutxiago lortzen dugu itsasartetik, eta herrialde batzuek askoz gehiago lortzen dute”, azpimarratu du.
NATOk Trumpi erantzun dio aliatuek laguntza eskaini diotela Ormuzerako
AEBko presidenteak ohartarazi zuen Aliantzak “oso etorkizun makurra” izango duela aliatuek itsasartea desblokeatzen laguntzen ez badute. Erresuma Batuak adierazi du “plan kolektibo bat” lantzen ari dela eremurako, eta EBk Atzerri ministroak bildu ditu auzia aztertzeko.
Israelek lurreko operazioa hasi du Libanon Hezbollahren "funtsezko bastioien" aurka
Israel Katz Defentsa ministroak ohartarazi duenez, "Libano hegoaldean bizi diren ehunka mila bizilagun xiitek" eta Israelen abisuen ondotik eskualde hori utzi dutenek "ezingo dute Litani ibaiaz hegoaldeko euren etxeetara itzuli" mugatik gertu dauden Israelgo eskualdeetako "segurtasuna bermatu arte".
Israelen eta Iranen arteko erasoaldi betean, Trumpek uste du ez direla su-etenerako baldintzak betetzen
"Iranek akordio bat erdietsi nahi du, baina nik ez, ez direlako horretarako baldintzak betetzen", esan du agintari estatubatuarrak NBC telebista kateari emandako elkarrizketan.
Antonio Guterres NBEko idazkari nagusia Libanon izan da eta elkarrizketarako deia egin du
Guterresek ohartarazi du ez dagoela irtenbide militarrik Hizbulá talde xiitaren eta Israelen arteko egungo gatazkarako, eta bi aldeei elkarrizketara eta bide diplomatikoetara jotzeko eskatu die Beiruten eman duen prentsaurrekoan.
Jurgen Habermas filosofo alemana hil da, 96 urte zituela
Komunikazio Ekintzaren Teoriaren egileak lotura estua zuen Frankfurteko Eskolarekin. Hain zuzen ere, bertan egin zuen bere ibilbidea pentsalari eta gizarte-ikertzaile gisa.
Trumpek nazioarteko itsas misio bat proposatu du Ormuzko itsasartea berriro irekitzeko
"Zorte apur batekin, Txinak, Frantziak, Japoniak, Hego Koreak, Erresuma Batuak eta kaltetutako beste herrialde batzuek ontziak bidaliko dituzte Ormuzko itsasartera, erabat suntsituta dagoen nazio baten mehatxu izaten jarrai ez dezan", adierazi du AEBko presidenteak.
2006tik Libanoko hegoaldean egin duen lurreko inbasio handiena prestatzen ari omen da Israel
"Helburua da lurralde horren kontrola bereganatzea, Hezbollahren indarrak iparraldera (mugatik urruti) eramatea eta herrixketako gune militarrak eta arma-biltegiak suntsitzea", esan du Axios atariak.
AEBk Bagdaden duen enbaxadari eraso diote
Drone batekin egindako erasoak kalte handiak egin ditu Irakeko hiriburuko erdigunean dagoen eraikinean, baina oraingoz ez dute jakinarazi biktimarik izan den ala ez.
AEBk Kharg uhartea bonbardatu du, eta Iranek erantzun du Arabiar Emirerri Batuetan erasotzeko eskubide "legitimoa" duela
AEBk irandarren 90 bat base militar baino gehiago jo ditu uhartean. Teheranek estatubatuarren baseen aurkako erasoak egiten jarraitu du Persiar golkoko herrialdeetan, eta Israeli ere eraso dio.