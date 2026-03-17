España insiste en que el euskera, catalán y gallego sean lenguas oficiales de la UE

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha asegurado en Bruselas que España "no va a renunciar" a que el euskera, catalán y gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea, a pesar de que el tema lleva nueve meses ausente de la agenda formal del Consejo de Asuntos Generales.

Sampedro ha destacado que, aunque no figure en la agenda, el debate sigue avanzando a través de contactos bilaterales, especialmente con Alemania, tras la declaración conjunta de octubre pasado. Entonces, ambos gobiernos acordaron iniciar conversaciones sobre la solicitud española, aunque Berlín aclaró posteriormente que su posición no había cambiado.

El secretario de Estado insiste en que España mantendrá esta prioridad y trabajará para lograr el consenso necesario, indicando que la posible reaparición del tema en la agenda dependerá de que se confirme la existencia de dicho acuerdo durante la presidencia chipriota del Consejo, que finaliza el 30 de junio.