Espainiak "ez dio uko egingo" euskara, katalana eta galegoa Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak izateari
Fernando Sampedro EBko Estatu idazkariak esan du presioa egiten jarraituko dutela, nahiz eta gaiak bederatzi hilabete daramatzan Ministerioaren agendatik kanpo.
Fernando Sampedro Europar Batasunerako Estatu idazkariak Bruselan esan duenez, Espainiak "ez dio uko egingo" euskara, katalana eta galegoa Europar Batasuneko hizkuntza ofizial gisa aitortzeari, nahiz eta gaia bederatzi hilabetez ez dagoen Gai Orokorren Kontseiluaren agenda formalean.
Sampedrok nabarmendu duenez, nahiz eta agendan ez agertu, eztabaidak aurrera jarraitzen du aldebiko harremanen bidez, bereziki Alemaniarekin, joan den urrian adierazpen bateratua egin ostean. Orduan, bi gobernuek Espainiaren eskaerari buruzko elkarrizketak hastea adostu zuten, nahiz eta Berlinek gerora argitu zuen bere jarrera ez zela aldatu.
Estatu-idazkariak azpimarratu du Espainiak lehentasun horri eutsiko diola eta beharrezko adostasuna lortzeko lan egingo duela, eta adierazi du gaia agendan berriro agertzea Kontseiluko presidentetza zipriztinarekin (ekainaren 30ean amaitzen da) akordio hori baieztatzearen araberakoa izango dela.
Zure interesekoa izan daiteke
