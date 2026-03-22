Netanyahu pide al resto del mundo que se una a la guerra contra Irán
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pedido este domingo a la comunidad internacional que se una a la guerra contra Irán, al que ha acusado de lanzar ataques contra la población civil, atacar lugares sagrados, "chantajear" a la comunidad internacional con su bloqueo del estrecho de Ormuz y, por último, contar entre sus arsenales con misiles de largo alcance, capacitados para alcanzar el continente europeo.
"Si quieren pruebas de que Irán está poniendo en peligro al mundo entero, las últimas 48 horas las han aportado", ha declarado Netanyahu durante una visita a la ciudad de Arad, alcanzada ayer por misiles iraníes que dejaron decenas de heridos entre los 300, en total, denunciados por Israel tras los ataques iraníes de las últimas horas en el país. "Irán ha atacado una zona civil con la intención de asesinar civiles", ha añadido.
Netanyahu ha acusado a Irán de disparar contra la ciudad de Jerusalén, hogar del Muro de las Lamentaciones, la Iglesia del Santo Sepulcro y la Mezquita de Al Aqsa, "los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas" y de atacar la base militar británica-estadounidense en la isla de Diego García, en el océano Índico, con misiles de largo alcance.
Irán ha negado toda implicación en este incidente y asegura desde el principio de la guerra que todos sus ataques tienen como objetivo instalaciones militares israelíes.
"Israel y Estados Unidos están trabajando juntos en nombre del mundo entero, y es hora de que el resto de países se unan", ha pedido Netanyahu una semana después de que su gran aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, solicitara una misión conjunta internacional para desbloquear Ormuz que solo ha recibido respuestas vagas, cuando no negativas.
"El llamamiento del presidente Trump a la comunidad internacional para que se enfrente a este régimen terrorista y fanático no es solo un llamamiento por la seguridad de Estados Unidos y la de Israel, sino por la seguridad del mundo entero. Y es hora de que actúen", ha pedido.
"Crímenes de guerra iraníes"
Poco después, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha denunciado, también desde Arad, que Irán ha cometido crímenes de guerra al atacar durante las últimas 24 horas zonas civiles sin ningún tipo de "significado militar". "No tienen ningún significado ni relevancia militar. El único objetivo es el de hacer daño al mayor número posible de civiles. Por lo tanto, es claramente un crimen de guerra", ha insistido; algo de lo que ellos mismos han sido acusados en muchas ocasiones.
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