EKIALDE HURBILA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iranen aurkako gerrarekin bat egiteko eskatu dio mundu osoari Netanyahuk 

Gideon Saar Atzerri ministroak Aradetik salatu duenez, Iranek gerra krimenak egin ditu azken 24 orduetan bertan, "zerikusi militarrik" gabeko gune zibilei eraso eginda.

FOTODELDIA ARAD (ISRAEL), 22/03/2026.- Captura de video del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en declaraciones este domingo a un seleccionado grupo de periodistas en una visita con grandes medidas de seguridad a Arad, localidad del sur de Israel que este sábado noche sufrió un impacto de un misil iraní que dejó más de 60 heridos, entre ellos 10 graves, donde afirmó que "es hora de que los líderes del resto de los países se sumen" a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán. EFE/Oficina del Primer Ministro de Israel -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Netanyahu gaur Araten, atzoko erasoen kalteak ikusten. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Iranen aurkako gerrarekin bat egiteko eskatu dio nazioarteari igande honetan. Herritar zibilen aurkako erasoak egitea, leku sakratuak erasotzea, nazioarteari Ormuzeko itsasartea blokeatuta "xantaia" egitea eta armen artean irismen luzeko misilak izatea leporatu dio Irani.

"Iran mundu osoa arriskuan jartzen ari dela frogatzen duten datuak nahi badituzte, azken 48 orduei erreparatu diezaietela", adierazi du Netanyahuk Arad hirira egindako bisita batean. Irango misilek dozenaka zauritu utzi zituzten atzo, izan ere, Israelek salatu duenez. "Eremu zibil bati eraso dio Iranek, zibilak hiltzeko asmoarekin", gaineratu du.

Jerusalem hiriari, Deitoreen Harresiari, Hilobi Santuaren Elizari eta Al Aqsako Meskitari, "hiru erlijio monoteisten leku sakratuei", tiro egitea ere leporatu dio Netanyahuk Irani.

"Israel eta Ameriketako Estatu Batuak elkarrekin ari dira lanean mundu osoaren izenean, eta gainerako herrialdeek bat egiteko garaia da", eskatu du Netanyahuk, Donald Trump AEBko presidenteak Ormuz desblokeatzeko nazioarteko misio bateratu bat eskatu eta astebetera.

"Trump presidenteak nazioarteari erregimen terrorista eta fanatiko horri aurre egiteko egindako deia, ez da soilik Estatu Batuen eta Israelen segurtasunaren alde, mundu osoaren segurtasunaren alde baizik. Eta ekiteko garaia da", ohartarazi du.

"Irango gerra krimenak"

Aradetik bertatik, handik gutxira, Iranek gerra krimenak egin dituela azken 24 orduetan salatu du Gideon Saar Atzerri ministroak, "zerikusi militarrik" gabeko gune zibilei eraso egitean. 

"Ez dute inolako izaera militarrik, ezta garrantzi militarrik ere. Helburu bakarra ahalik eta zibil gehienei min egitea da. Beraz, argi eta garbi gerra krimena da", salatu du.

 

Ekialde Hurbila Israel Iran Benjamin Netanyahu Munduko albisteak

Gehiago ikusi
X