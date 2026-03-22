Iranen aurkako gerrarekin bat egiteko eskatu dio mundu osoari Netanyahuk
Gideon Saar Atzerri ministroak Aradetik salatu duenez, Iranek gerra krimenak egin ditu azken 24 orduetan bertan, "zerikusi militarrik" gabeko gune zibilei eraso eginda.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Iranen aurkako gerrarekin bat egiteko eskatu dio nazioarteari igande honetan. Herritar zibilen aurkako erasoak egitea, leku sakratuak erasotzea, nazioarteari Ormuzeko itsasartea blokeatuta "xantaia" egitea eta armen artean irismen luzeko misilak izatea leporatu dio Irani.
"Iran mundu osoa arriskuan jartzen ari dela frogatzen duten datuak nahi badituzte, azken 48 orduei erreparatu diezaietela", adierazi du Netanyahuk Arad hirira egindako bisita batean. Irango misilek dozenaka zauritu utzi zituzten atzo, izan ere, Israelek salatu duenez. "Eremu zibil bati eraso dio Iranek, zibilak hiltzeko asmoarekin", gaineratu du.
Jerusalem hiriari, Deitoreen Harresiari, Hilobi Santuaren Elizari eta Al Aqsako Meskitari, "hiru erlijio monoteisten leku sakratuei", tiro egitea ere leporatu dio Netanyahuk Irani.
"Israel eta Ameriketako Estatu Batuak elkarrekin ari dira lanean mundu osoaren izenean, eta gainerako herrialdeek bat egiteko garaia da", eskatu du Netanyahuk, Donald Trump AEBko presidenteak Ormuz desblokeatzeko nazioarteko misio bateratu bat eskatu eta astebetera.
"Trump presidenteak nazioarteari erregimen terrorista eta fanatiko horri aurre egiteko egindako deia, ez da soilik Estatu Batuen eta Israelen segurtasunaren alde, mundu osoaren segurtasunaren alde baizik. Eta ekiteko garaia da", ohartarazi du.
"Irango gerra krimenak"
Aradetik bertatik, handik gutxira, Iranek gerra krimenak egin dituela azken 24 orduetan salatu du Gideon Saar Atzerri ministroak, "zerikusi militarrik" gabeko gune zibilei eraso egitean.
"Ez dute inolako izaera militarrik, ezta garrantzi militarrik ere. Helburu bakarra ahalik eta zibil gehienei min egitea da. Beraz, argi eta garbi gerra krimena da", salatu du.
Irango zentral elektrikoak suntsitzeko mehatxua egin du Trumpek, Teheranek Ormuzko itsasartea 48 orduko epean irekitzen ez badu
Iranek esan du itsasartea irekita dagoela AEBrentzat eta Israelentzat izan ezik, eta ohartarazi du azpiegitura energetikoei, gatza kentzeko plantei eta AEBk eskualdean dituen informazio-teknologien zentroei eraso egingo diela, mehatxua betetzen badu.
Iranek misilak jaurti ditu 4.000 kilometrora, Indiako ozeanoan dagoen base militar baten kontra
Batek ere ez du jo AEBk eta Erresuma Batuak bertan duten basea. Izan ere, batek hegan zihoala huts egin du, eta bestea AEBko Armadako ontzi batek geldiarazi du. Hala ere, erasoak kezka sortu du Iranek irismen handiko jaurtigaiak dituela erakutsi baitu.
Ekialde Hurbila gerraren laugarren astean sartu da, eraso artean eta Ormuzko itsasarteari begira
Israelek eta Iranek bonbardaketak areagotu dituzte, munduko energia garraioari buruzko ziurgabetasuna handitzen ari den bitartean. AEBk merkatua ireki dio, aldi baterako, Irango petrolio gordinari, eta ez du argitu Ormuzen esku hartuko duen ala ez.
Israelgo Poliziak gas negar-eragilea erabiliz sakabanatu ditu Al Aksa meskitara hurbildu diren palestinarrak
Meskita hori musulmanentzat hirugarren garrantzitsuena da. Israelek sarbidea mugatuta dauka 2023ko urriaren 7an Hamasek erasoak egin zituenetik, baina Irango gerra hasi zenetik blokeoa nabarmenagoa da; beraz, fededun asko Jerusalemgo Hiri Zaharreko harresitik kanpo elkartu dira ramadanaren amaierako otoitzak elkarrekin egiteko.
Iranek Turkiari eta Omani eraso egin izana ukatu du Khameneik, eta Israelen "bandera faltsuko operazioak" direla ziurtatu du
Irango buruzagi gorenak "harreman hobeak" izateko eskatu die Afganistani eta Pakistani "musulmanen zatiketa saihesteko", "herrialde anaiak" direlako, eta bitartekari izateko prest agertu da.
Ekialdi Hurbilean izandako azken erasoek petrolio azpiegiturak eta garraioa izan dituzte helburu
Azken orduetan ugaritu egin dira petrolio azpiegituren eta garraioen aurkako erasoak. Iranek eta Qatarrek partekatzen duten gas plantaren aurkako erasoa egin du Israelek. Iranek gogor erantzun du, misil oldea jaurtiz Bahrain, Saudi Arabia, AEB, Kuwait eta Jerusalem aldera.
EBk premiazko neurriak eskatu ditu Irango gerraren eragin ekonomikoa geldiarazteko
Europako buruzagiek energiaren prezioari buruzko berehalako neurriak eskatu dizkiote Batzordeari, eta gatazka arintzearen alde agertu dira; zenbait herrialde Ormuzko itsasartera laguntza bidaltzeko prest agertu dira.
Emakume bat hil da Suitzako Alpeetan, bera zegoen teleferikoko kabina maldan behera erorita
Ezbeharra izan da asteazken honetan Titliseko eski estazioan, Suitzako erdialdean. Teleferikoa lokabe geratu da, eta maldan behera erori da. Hildakoa zen kabinako bidaiari bakarra. Suitzako Meteorologia Bulego Federalaren arabera, istripuaren unean 100 eta 130 km/h arteko haize-ufadak zeuden.
Txertoak agortu dira eta farmaziak gainezka daude Erresuma Batuan, meningitis-agerraldi baten ondorioz
Kezka zabaldu da Erresuma Batuan. Unibertsitate-ikasleak biltzen diren Canterburyko diskoteka batean hasi da agerraldia. Dagoeneko bi pertsona hil dira, eta gutxienez 20 kutsatu dira.