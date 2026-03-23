Israel intensifica sus ataques sobre Teherán en una escalada marcada por amenazas de EE. UU. e Irán
El Ejército israelí ha activado sus sistemas de defensa para interceptar proyectiles lanzados desde Irán, en una escalada que apunta a un conflicto prolongado en la región.
El Ejército de Israel ha iniciado una amplia ofensiva contra infraestructuras del régimen iraní en Teherán, en respuesta a una nueva oleada de misiles lanzados desde Irán hacia territorio israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado el ataque en un comunicado difundido a través de sus canales oficiales.
La operación militar llega pocas horas después de que Israel activara sus sistemas de defensa para interceptar misiles iraníes, en un nuevo episodio de tensión directa entre ambos países. Las autoridades israelíes han enviado alertas a la población en las zonas afectadas, instando a la ciudadanía a refugiarse y permanecer en lugares seguros hasta nuevo aviso.
En paralelo, Estados Unidos ha elevado el tono de sus amenazas contra Irán, al advertir de que, una vez finalice el ultimátum, comenzará atacando una de las mayores centrales eléctricas del país. Así lo ha señalado el embajador estadounidense ante la ONU en una entrevista en Fox, donde ha insistido en que “se acaba el tiempo”.
Teherán ha respondido con dureza. Irán amenaza con cerrar completamente el estrecho de Ormuz y atacar intereses estadounidenses en la región si se materializan esas acciones, según ha afirmado el portavoz militar Ebrahim Zolfagari, quien también ha advertido de la posible destrucción de empresas con accionistas de Estados Unidos.
Desde Israel, las autoridades han denunciado además el uso de bombas de racimo en los ataques recibidos. El portavoz del Ejército, Effie Defrin, ha advertido de que la guerra se prolongará durante semanas y que se intensificarán las operaciones, incluida la preparación de una posible expansión de la ofensiva terrestre en el sur de Líbano contra Hizbulá.
En el plano político, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha apelado al resto de líderes internacionales para que se sumen a la ofensiva, cuestionando su falta de implicación. Desde España, el ministro Óscar Puente ha rechazado ese planteamiento, asegurando que no respaldarán esa estrategia.
El conflicto se ha extendido a otros países del golfo Pérsico, que han reportado nuevos ataques en su territorio. Arabia Saudí ha informado de la interceptación de drones y misiles, incluidos proyectiles dirigidos hacia la región de Riad, mientras que Emiratos Árabes Unidos ha confirmado el derribo de misiles procedentes de Irán y ha notificado al menos un herido leve por la caída de escombros en Abu Dabi.
En Baréin, las sirenas antiaéreas han sonado en dos ocasiones durante la noche, sin que hayan trascendido más detalles, mientras que Kuwait ha asegurado que sus sistemas de defensa han hecho frente a ataques con misiles y drones, instando a la población a seguir las recomendaciones de seguridad.
El conflicto alcanza ya los 24 días con más de 4000 muertos y al menos 40 infraestructuras energéticas gravemente dañadas, según la Agencia Internacional de la Energía, en una escalada regional que afecta a países con intereses estratégicos y presencia militar de Estados Unidos desde el inicio de la ofensiva a finales de febrero.
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