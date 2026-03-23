EKIALDE HURBILEKO GERRA

Israelek Teheranen aurkako erasoak areagotu ditu, AEBk eta Iranek elkarri egindako mehatxuen ondoren

Israelgo Armadak defentsa sistemak aktibatu ditu Irandik jaurtitako geldiarazteko. Gerra luzatzea benetako aukera da, adituen arabera. 

Agentziak | EITB

Israelgo Armadak Irango azpiegituren aurkako erasoaldia abiatu du, Irandik Israelera jaurtitako misilei erantzunez, Israelgo Defentsa Indarrek zabaldutako informazioaren arabera. 

Bi herrialdeen arteko tentsioak gora egiten jarraitzen du, eta Israelek defentsa sistemak aktibatu ditu Iranek jaurtitako misilei aurre egiteko. Israelgo agintariek kaltetutako eremuetan bizi diren herritarrak ohartarazi dituzte, babes hartzeko eta leku seguruetan egoteko eskatuz. 

Ildo beretik, Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurkako mehatxuak areagotu ditu. Ormuzko itsasartea irekitzeko emandako 48 orduko epea amaitzen denean, herrialdeko zentral elektriko handienetako baten aurkako erasoak hasiko dituela ohartarazi du AEBren NBEko enbaxadoreak. 

Espero bezala, Teheranek gogor erantzun du. Ormuzko itsasartea erabat ixteko eta AEBren interesen aurkako erasoak egitearekin mehatxu egin du Iranek, Ebrahim Zolfagari buruzagi militarrak adierazi duenez.

Israelek, bere aldetik, bere aurka barreiatze bonbak jaurti dituztela salatu du. Effie Defrin Armadako bozeramailearen arabera, gerra hainbat astez luzatu eta operazioak areagotu egingo dira. Ildo horretan, Libano hegoaldean Hezbollahren aurkako lurreko erasoaldia zabaltzeko aukera jarri du mahai gainean.

Arlo politikoan, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Iranen aurkako erasoaldiarekin bat egiteko dei egin die nazioarteko gainerako buruzagiei, beren inplikazioa zalantzan jarriz.

Bien bitartean, Ekialde Hurbileko gerra Pertsiar Golkoko beste herrialde batzuetara zabaldu da. Saudi Arabiak droneak eta misilak atzeman dituela jakinarazi du eta Arabiar Emirerri Batuek, berriz, Irandik jaurtitako misilak eraitsi dituztela nabarmendu dute. 

Bahrainen, berriz, bart sirenak entzun dira birritan. Kuwaitek ere defentsa sistemak aktibatu ditu misilak eta droneak geldiarazteko. 

Otsailaren 28an AEBk eta Israelek Iranen aurkako erasoaldia abiatu zuenetik, 4.000 pertsona baino gehiago hil eta 40 energia azpiegitura inguru kaltetu dituzte, Energiaren Nazioarteko Agentziaren arabera. 

