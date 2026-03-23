Un avión de transporte del Ejército colombiano se ha estrellado en el sur del país
Un avión de transporte del Ejército de Colombia se ha estrellado este lunes en el sur del país, ha confirmado la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sin que se haya precisado por el momento el número de víctimas.
El propio ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, ha confirmado que el avión sufrió un accidente "mientras despegaba de Puerto Leguízamo" en la región de Putumayo y ha apuntado a que "transportaba tropas de la Fuerza Pública". Las autoridades han informado que más de un centenar de soldados iban a bordo, y que algunos de ellos han sobrevivido.
Sánchez ha detallado que ya hay unidades militares en el lugar de los hechos. "Sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", ha explicado, tras indicar que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, y se ha puesto en marcha una investigación.
Te puede interesar
Trump pospone cinco días los ataques a centrales eléctricas tras "conversaciones muy buenas" con Irán
Asegura que durante "los últimos dos días" hubo contactos con Irán para "una resolución completa y total" del conflicto. El Ministerio de Exteriores iraní ha admitido que Washington ha contactado con ellos pero ha negado que haya habido negociaciones.
El sur de Líbano no es un lugar seguro ni para cristianos ni para musulmanes
El ministro de Defensa israelí ya anunció que el sur de Líbano se iba a convertir en Gaza. Los cristianos de Líbano están atrapados, muchos han escapado a refugios de Beirut, pero otros no tienen intención de dejar su ciudad.
El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo
Así las cosas, el acuerdo comercial se aplicará entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo. Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho.
Cuba se recupera paulatinamente tras 24 horas del segundo apagón nacional en una semana
En La Habana se ha restablecido el servicio de electricidad a cerca del 70 % del total, con prioridad para los circuitos donde se ubican los hospitales y el abastecimiento de agua.
Un avión de Air Canada y un camión de bomberos chocan en aeropuerto LaGuardia en Nueva York
Un avión de Air Canada y un camión de bomberos colisionaron la noche de este domingo en el aeropuerto LaGuardia (Queens) en Nueva York, con varios heridos, según informan medios locales.
Irán amenaza con minar "todo el golfo Pérsico" si sus islas son atacadas por EE. UU.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que "responderá de la misma manera" tras la amenaza de EE. UU. de destruir sus centrales eléctricas si no abre el estrecho de Ormuz.
Israel intensifica sus ataques sobre Teherán en una escalada marcada por amenazas de EE. UU. e Irán
El Ejército israelí ha activado sus sistemas de defensa para interceptar proyectiles lanzados desde Irán, en una escalada que apunta a un conflicto prolongado en la región.
Los socialistas ganan en París
Los progresistas mantienen las ciudades más importantes y la extrema derecha gana en Niza.
El Ejército israelí anuncia una "oleada de ataques" en el sur del Líbano
El ministro israelí de Defensa ha ordenado que destruyan "de inmediato" todos los puentes sobre el río libanés Litani. Cazas israelíes han atacado hoy mismo el puente de Qasmiyeh (tal y como se puede ver en las imágenes). Además. el Ejército israelí ha anunciado una nueva "oleada de ataques" dirigida contra "infraestructuras" del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano.