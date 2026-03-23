Un avión de transporte del Ejército colombiano se ha estrellado en el sur del país

Un avión de transporte del Ejército de Colombia se ha estrellado este lunes en el sur del país, ha confirmado la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sin que se haya precisado por el momento el número de víctimas.

El propio ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, ha confirmado que el avión sufrió un accidente "mientras despegaba de Puerto Leguízamo" en la región de Putumayo y ha apuntado a que "transportaba tropas de la Fuerza Pública". Las autoridades han informado que más de un centenar de soldados iban a bordo, y que algunos de ellos han sobrevivido.

Sánchez ha detallado que ya hay unidades militares en el lugar de los hechos. "Sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", ha explicado, tras indicar que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, y se ha puesto en marcha una investigación.