EE. UU. despliega un buque con 3500 soldados más a la guerra contra Irán

Estados Unidos ha desplegado este sábado el buque de ataque anfibio USS Tripoli con 3500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra contra Irán, ha informado el Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom.



"Marineros y marinos de EE.UU. a bordo de un USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central, el 27 de marzo", ha indicado el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales, sin detallar la ubicación exacta de la nave.

El Centcom ha explicado que este barco, que puede servir como un portaaviones ligero y una nave de asalto anfibia, es el "buque insignia" para el Grupo Anfibio Tripoli y la Unidad de Expediciones Marinas 31. "Está compuesta de cerca de 3500 marineros y marinos, además de aeronaves de transporte y combate, así como activos anfibios de ataque y tácticos", ha concluido el breve mensaje del organismo estadounidense.



El despliegue trasciende un día después de revelarse que el Pentágono contempla enviar 10 000 soldados más a Oriente Próximo, según adelantó el diario estadounidense The Wall Street Journal.



Al cumplirse un mes de la guerra, EE.UU. no ha descartado una operación terrestre en la República Islámica, lo que ha generado más amenazas de Teherán de redoblar sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como de estrechar todavía más su control sobre el estrecho de Ormuz.

Durante este sábado, los hutíes se han sumado a la guerra con el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí, lo que escala aún más el conflicto.

Desde que Israel y Estados Unidos atacaran Irán, casi 1500 personas han muerto en la república islámica, según el recuento de la ONG HRANA. En el Líbano, son 1189 los muertos y 3427 los heridos . Además, 13 soldados estadounidenses han muerto y unos 300 militares han resultado heridos.