AEBk 3.500 soldadu daramatzan gerraontzia bidali du Iranen kontrako gerrara
Pentagonoak Ekialde Hurbilera 10.000 soldadu gehiago bidaltzea aurreikusi duela jakin eta biharamunean zabaldu da albistea. Gaur da hilabete AEBk eta Israelek Irani lehen aldiz eraso ziotela, eta are gehiago gaiztotu da gatazka, Yemengo huthiak sartu baitira gerran.
Ameriketako Estatu Batuetako Gobernuak USS Tripoli ontzi anfibioa bidali du Iranera, 3.500 marine gehiagorekin, AEBko Armadako Komando Zentralak (Centcom) gaur jakinarazi duenez. Hain justu, gaur hilabete abiatu zuten AEBk eta Israelek Iranen kontrako oldarraldia.
"AEBko marine eta marinelak USS Tripoli (LHA 7) ontzian heldu ziren Komando Nagusiaren ardurapeko eremura, martxoaren 27an", azaldu du Floridan egoitza duen erakunde militarrak bere sare sozialetan. Centcomek ez du ontziaren kokapen zehatza eman.
Erakunde militarraren arabera, USS Tripoli ontziak hegazkin ontzi arin edo erasorako ontzi gisa funtziona dezake, eta 31. Itsas Espedizioen Unitatearentzako bandera-ontzia da. "3.500 marine eta marinel daramatza, baita garraiorako eta borrokarako aireontziak ere", erantsi du Centcomek sare sozialetan zabaldutako mezuan.
Atzo bertan jakin zenez, Pentagonoak aurreikusi du 10.000 soldadu gehiago bidaliko dituela Ekialde Hurbilera. The Wall Street Journal egunkari estatubatuarrak aurreratu zuen albistea, eta, ondoren, Pentagonoak berak baieztatu.
Gerra hasi eta hilabetera, AEBko Gobernuak ez du baztertu Irango Islamiar Errepublikaren kontrako lurreko operazioa egitea. Horri erantzunez, Israelen eta AEBk Persiar golkoan dituen baseen kontrako erasoak gogortu ditu Teheranek, eta Ormuzko itsasartearen gaineko kontrola are gehiago estutuko duela agindu du.
Gatazka are gehiago tenkatu da gaur, Yemengo huthiak gerran sartu direlako.
Israelek eta AEBk otsailaren 28an Irani lehen erasoa egin ziotenetik, ia 1.500 pertsona hil dituzte Iranen, HRANA gobernuz kanpoko erakundearen arabera. Libanon, 1.189 dira hildakoak eta 3.427 zauritutakoak. Horrez gain, 13 soldadu estatubatuar hil eta 300 militar zauritu dira.
Zure interesekoa izan daiteke
