Trump sugiere a los aliados que "tomen" Ormuz por la fuerza
La Casa Blanca dejado entrever que la apertura del estrecho no es la prioridad de la ofensiva militar. Reino Unido anuncia que aumentará su presencia en Oriente Próximo e Irán amenaza a las empresas tecnológicas instaladas en la región como Google o Microsoft.
Donald Trump, ha pedido a los aliados que “tomen por la fuerza” el estrecho de Ormuz. El presidente de EE. UU. ha sugerido que su país no tiene especial interés por abrir ese canal porque no está expuesto al crudo que llega de esa región.
En un mensaje publicado en la red social Truth Social, Trump se ha dirigido a todos los países afectados por el cierre del tráfico marítimo en Ormuz, cerrado por Irán en represalia por la guerra iniciada por Washington e Israel, sin consultar con sus aliados.
Trump ha dado dos sugerencias: reunir “el coraje suficiente” para tomar el estrecho o comprar petróleo a EE. UU.
El mensaje de Trump también se ha entendido como una advertencia a sus aliados de la OTAN o a los países de Asia, cada vez más afectados por la interrupción de flujo de petróleo, gas licuado y otras materias primas esenciales desde Oriente Medio. Ha advertido que estos países “van a tener que empezar a aprender a pelear por sí mismos, porque Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles”.
Trump ha sugerido que Estados Unidos no tiene interés en abrir el estratégico paso marítimo porque su país está menos expuesto al crudo que viene de esa región.
De hecho, la Casa Blanca ha recordado que la reapertura del estrecho de Ormuz no forma parte de los objetivos principales de la ofensiva militar y que la prioridad es acabar con la capacidad naval, de misiles y de desarrollo nuclear de Irán.
Reino Unido amplía sus tropas en Oriente Próximo
El presidente de EE. UU. ha mencionado específicamente a Reino Unido en el mensaje publicado, añadiendo que se negó a participar en “la decapitación de Irán”. Sin embargo, este país ha hecho saber que enviará nuevos sistemas de defensa y ampliará sus tropas en Oriente Próximo.
El ministro de defensa John Healey ha realizado una visita a Arabia Saudita, Qatar y Bahréin, donde han acordado una mayor colaboración en defensa.
Healey ha anunciado que el ejército británico enviará nuevos sistemas de defensa aérea a la zona, así como 1 000 soldados más para ayudar a instalar, entrenar y operar estos sistemas. También ha asegurado que ampliarán el escuadrón de aviación que ya trabaja en Qatar.
Amenazas a las grandes tecnológicas
En medio de esta tensa situación, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que a partir del miércoles atacará también las oficinas de las grandes compañías tecnológicas estadounidenses situadas en Oriente Medio. En un comunicado, ha calificado a Microsoft, Apple, Google y otras cuantas empresas como "compañías terroristas espías".
La nota reza que "las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos" y ha recomendado "a los empleados de estas instituciones que, para preservar sus vidas, se alejen inmediatamente de sus lugares de trabajo".
Tras ese mensaje se ha publicado una lista de 18 empresas entre las que se encuentran Microsoft, Apple y Google, HP, Intel, Meta, IBM y Boeing.
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