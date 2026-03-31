El mensaje de Trump también se ha entendido como una advertencia a sus aliados de la OTAN o a los países de Asia, cada vez más afectados por la interrupción de flujo de petróleo, gas licuado y otras materias primas esenciales desde Oriente Medio. Ha advertido que estos países “van a tener que empezar a aprender a pelear por sí mismos, porque Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles”.

Trump ha sugerido que Estados Unidos no tiene interés en abrir el estratégico paso marítimo porque su país está menos expuesto al crudo que viene de esa región.

De hecho, la Casa Blanca ha recordado que la reapertura del estrecho de Ormuz no forma parte de los objetivos principales de la ofensiva militar y que la prioridad es acabar con la capacidad naval, de misiles y de desarrollo nuclear de Irán.



Reino Unido amplía sus tropas en Oriente Próximo

El presidente de EE. UU. ha mencionado específicamente a Reino Unido en el mensaje publicado, añadiendo que se negó a participar en “la decapitación de Irán”. Sin embargo, este país ha hecho saber que enviará nuevos sistemas de defensa y ampliará sus tropas en Oriente Próximo.

El ministro de defensa John Healey ha realizado una visita a Arabia Saudita, Qatar y Bahréin, donde han acordado una mayor colaboración en defensa.

Healey ha anunciado que el ejército británico enviará nuevos sistemas de defensa aérea a la zona, así como 1 000 soldados más para ayudar a instalar, entrenar y operar estos sistemas. También ha asegurado que ampliarán el escuadrón de aviación que ya trabaja en Qatar.