Ormuz indarrez hartzeko deia egin Trumpek aliatuei

Etxe Zuriak agerian utzi du itsasartea irekitzea ez dela erasoaldi militarraren lehentasuna eta Erresuma Batuak iragarri du Ekialde Hurbilean presentzia handituko duela. Bestalde, Iranek Google, Microsoft eta beste hainbat enpresa teknologiko mehatxatu ditu.

Agentziak | EITB

Donald Trumpek Ormuzeko itsasartea "indarrez hartzeko" eskatu die aliatuei. AEBko presidenteak iradoki du bere herrialdearen helburu nagusia ez dela kanal hori irekitzea, ez duelako bertatik iristen den petrolio gordinaren behar handirik.

Ormuz itsasartea ia erabat itxita dauka Iranek Washingtonek eta Israelek hasitako gerraren ondorioz. Truth Social sare sozialean argitaratu duen mezu batean, Trumpek mezua bidali die itxierak eragiten dien herrialdeei. Bi aukera eman dizkie: itsasartzea indarrez hartzeko "nahikoa adore" bildu dezatela edo AEBei petrolioa erosteko.

Trumpen mezua NATOko bere aliatuei edota Asiako herrialdeei egindako ohartarazpen gisa ulertu da. Ekialde Hurbiletik petrolio-fluxua, gas likidotua eta funtsezko beste lehengai batzuk eteteak gero eta gehiago eragiten dien herri guztiei buruz aritu da. Bere hitzetan, herrialde horiek "beren kabuz borrokatzen ikasi beharko dute, Estatu Batuak jada ez baitira egongo laguntzeko".

Izan ere, AEBko presidentearen hitzetan ulertu daiteke ez duela itsas pasabide estrategikoa irekitzeko aparteko interesik, bere herrialdea ez dagoelako eskualde horretatik datorren petrolio gordinaren eraginpean. Hala, Etxe Zuriak ere gogorarazi du Ormuzeko itsasartea berriro irekitzea ez dela erasoaldi militarraren helburu nagusia, eta lehentasuna dela Iranen itsas-, misilen- eta garapen nuklearraren gaitasunarekin amaitzea.

Erresuma Batuak baliabide gehiago bidaliko ditu Ekialde Hurbilera

AEBko presidenteak Erresuma Batua aipatu du bereziki argitaratutako mezuan. "Iran suntsitzeari" uko egin ziola gaineratu du. Hala ere, herrialde horrek jakinarazi du defentsa sistema berriak eta tropa gehiago bidaliko dituela Ekialde Hurbilera.

Egunotan Saudi Arabian, Qatarren eta Bahrainen egon da bisitan John Healey defentsa ministroa eta, besteak beste, defentsan lankidetza handitzea adostu du herrialde horietako arduradunekin. 

Healeyk iragarri duenez, armada britainiarrak aireko defentsa sistema berriak bidaliko ditu inguru hartara; baita 1.000 soldadu gehiago ere sistema horiek instalatzen, entrenatzen eta operatzen laguntzeko. Halaber, Qatarren lanean ari den hegazkin-eskuadroia handituko dutela ziurtatu du.

 

Mehatxuak teknologia enpresei

Giro ezegonkor eta zail horretan, Irango Guardia Iraultzaileak mehatxu egin die AEBetako konpainia teknologiko handiek Ekialde Hurbilean dituzten bulegoei. Berri agentzietara bidalitako ohar batean, Microsoft, Apple, Google eta beste hainbat enpresa "konpainia terrorista espioitzat" jo ditu.

Mezuaren arabera, "operazio terroristetan inplikatutako erakunde nagusiak helburu legitimoak izango dira" Iranentzat. Hori dela eta, dei egin die "erakunde horietako langileei, euren bizitzak zaintzeko, lantokietatik berehala urruntzeko".

Besteak beste, Microsoft, Apple, Google, HP, Intel, Meta, IBM eta Boeing daude oharrarekin batera argitaratu duten 18 izenen zerrendan.

