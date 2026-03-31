Un petrolero ruso con 100 000 toneladas de crudo llega al puerto de Matanzas en Cuba

Dos militares indonesios de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) han muerto este lunes por el impacto de un proyectil contra el vehículo en el que se desplazaban cerca de Bahi Hayan, en el distrito de Marjayún, en el sur de Líbano. El domingo murió otro 'casco azul' indonesio en otro ataque de origen desconocido, según la FINUL.