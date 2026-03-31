Un petrolero ruso con 100 000 toneladas de crudo llega al puerto de Matanzas en Cuba
Tras más de 3 meses sin recibir ningún cargamento de petróleo, el petrolero ruso con 740 000 barriles de crudo ha llegado a Cuba. Este cargamento podrá transformarse en 250 000 barriles de diésel, cantidad para cubrir la demanda del país durante poco más de 12 días.
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