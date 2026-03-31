Crisis energética
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un petrolero ruso con 100 000 toneladas de crudo llega al puerto de Matanzas en Cuba

AME9151. MATANZAS (CUBA), 31/03/2026.- Una persona observa la entrada del buque petrolero ruso Anatoli Kolodkin este martes, en la bahía de Matanzas (Cuba). La embarcación, que pertenece a la corporación Sovkomflot sancionada por EE. UU. desde 2024 y que partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo, es el primer cargamento de petróleo en llegar a la isla en los últimos tres meses. EFE/STR
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 100.000 tona petrolio dituen petrolio-ontzi errusiar bat iritsi da Kubako Matanzaseko portura
author image

EITB

Última actualización

Tras más de 3 meses sin recibir ningún cargamento de petróleo, el petrolero ruso con 740 000 barriles de crudo ha llegado a Cuba. Este cargamento podrá transformarse en 250 000 barriles de diésel, cantidad para cubrir la demanda del país durante poco más de 12 días.

Cuba Petróleo Estados Unidos Rusia Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X