100.000 tona petrolio dituen petrolio-ontzi errusiar bat iritsi da Kubako Matanzaseko portura

AME9151. MATANZAS (CUBA), 31/03/2026.- Una persona observa la entrada del buque petrolero ruso Anatoli Kolodkin este martes, en la bahía de Matanzas (Cuba). La embarcación, que pertenece a la corporación Sovkomflot sancionada por EE. UU. desde 2024 y que partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo, es el primer cargamento de petróleo en llegar a la isla en los últimos tres meses. EFE/STR
EITB

Hiru hilabete baino gehiago petrolio kargamenturik jaso gabe egon ondoren, 740.000 petrolio upel dituen petrolio-ontzi errusiarra Kubara iritsi da. Kargamentu hau 250.000 diesel upel bihurtu ahal izango da, 12 egun pasatxoz herrialdearen eskariari erantzutea ahalbidetuko duena.

