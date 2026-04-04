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El Papa León XIV clama contra la guerra y el abuso de poder en su primer Via Crucis

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Leon XIV .a Aita Santuak gerraren eta botere-abusuaren aurkako aldarria egin zuen bere lehen Gurutze-bidean
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EITB

Última actualización

León XIV ha presidido este Viernes Santo el primer Via Crucis en el Coliseo de Roma de su pontificado con un acento contra la guerra y el abuso de poder. Ante miles de fieles, ha dicho que toda autoridad "deberá responder ante Dios por el propio modo de ejercitar el poder recibido".

Papa León XIV Oriente Próximo Internacional

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