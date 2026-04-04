Irán denuncia nuevos ataques a la central nuclear de Bushehr y al área petroquímica de Juzestán

Las autoridades iraníes han denunciado este sábado que aviones estadounidenses e israelíes han atacado las inmediaciones de la planta nuclear de Bushehr, en un bombardeo que se ha saldado con un fallecido, y la zona de industria petroquímica en la provincia de Juzestán, donde las autoridades han confirmado un número indeterminado de heridos que ya han recibido atención médica.



El ataque a Busehr ha tenido lugar en torno a las 08.30 horas, hora local (las 06:30 en Euskal Herria), cuando un proyectil ha impactado "cerca" de una valla de seguridad.



"Debido a la onda expansiva y la metralla de este ataque, uno de los edificios anexos de la central eléctrica ha resultado dañado y, lamentablemente, uno de los empleados del departamento de seguridad física de la central ha fallecido en el acto", ha informado un trabajador de la instalación a la agencia semioficial de noticias Tasnim.



"Las investigaciones iniciales indican que el incidente no ha causado daños a las partes principales de la central eléctrica y que su funcionamiento no se ha visto afectado", ha informado la agencia antes de recordar que éste ha sido el cuarto ataque contra la central nuclear desde el comienzo de la ofensiva de EE. UU. e Israel el pasado 28 de febrero.



Las autoridades iraníes también destacan que la central está en funcionamiento y, "debido a la presencia de cantidades significativas de materiales radiactivos, cualquier daño grave podría suponer el riesgo de un accidente nuclear de gran magnitud".

