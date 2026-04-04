Buxehrko zentral nuklearraren eta Khuzestango eremu petrokimikoaren aurkako eraso gehiago salatu ditu Iranek

Irango agintariek nabarmendu dutenez, zentrala martxan dago.

Irango agintariek gaur, larunbatarekin, salatu dute AEBko eta Israelgo hegazkinek erasoak egin dituztela Buxehrko zentral nuklearraren eta Khuzestango industria petrokimikoaren inguruetan. Langile bat hil omen dute eraso horietan.

Buxehr zentralaren aurkako erasoa 08:30 inguruan (06:30 Euskal Herrian) izan da. Jaurtigai batek segurtasun hesi batetik "gertu" jo du.

"Eraso horren hedatze uhinaren eta metrailaren ondorioz, zentral elektrikoaren alboko eraikinetako bat kaltetu da, eta, zoritxarrez, segurtasun saileko langileetako bat hil da", instalazioko langile batek Tasnim albiste agentziari esan dionez.

"Lehen ikerketen arabera, erasoak ez du zentral elektrikoaren zati nagusietan kalterik egin, eta ez du lantegiaren funtzionamenduan eraginik izan", esan du agentziak, Israelek eta AEBk otsailaren 28an erasoaldia abiatu zutenetik zentral horren aurka egin duten laugarren erasoa dela gogorarazi aurretik. 

Irango agintarien hitzetan, zentrala martxan dago, eta "material erradioaktibo asko dagoenez, edozein kalte larrik istripu nuklear handi bat izateko arriskua ekar lezake".

Berlingo harresi zatien salmenta negozio bihurtu da

Aste Santuan, Berlin da Europa osoan bisitari gehien jasotzen dituen hiriburuetako bat, eta hainbat hamarkadatan hiria bitan banatu zuen harresiaren zatien salmenta negozio bihurtu da. Neurri guztietako zatiak saltzen dira, baina kontuz, guztiak ez baitira benetakoak. Harresi zatiak erostearekin batera, duela 40 urte Berlin banatzen zuen Checkpoint Charlie bisitatu eta argazkiak ateratzea ere modan jarri da. Kapitalismoaren sinbolorik handiena du gaur egun ondoan.

