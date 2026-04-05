MISIÓN ESPACIAL
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Astronautas de la misión Artemis II ya han visto la cara oculta de la Luna

En la entrevista, que el periodista de NBC ha calificado como la realizada "a mayor distancia en la historia", la astronauta Christina Koch se ha mostrado sorprendida y agradecida de lograr ver esta cara más lejana del satélite natural de la Tierra mientras se pasaban el micrófono, que volaba por la nave Orión.

Los Ángeles (EE.UU.), 3 abr (EFE).- Foto de la Tierra tomada desde la nave Orión de la misión Artemis II. La histórica misión Artemis II, que busca el primer regreso del ser humano a la Luna en más de cincuenta años, se encuentra casi a la mitad de su camino al comenzar su tercer día de trayectoria y cuando la NASA no tuvo que realizar una maniobra de corrección ya que se mantiene en la ruta de vuelo correcta. EFE/ NASA - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
La Tierra desde la nave Orion. Foto: NASA
Euskaraz irakurri: Artemis II misioko astronautek ikusi dute dagoeneko Ilargiaren alderdi ezkutua
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Agencias | EITB

Última actualización

El grupo de astronautas de la misión Artemis II que llegarán este lunes a la Luna han asegurado desde el espacio en una entrevista con el canal estadounidense NBC que ya han echado un primer vistazo a su cara oculta, que tienen previsto sobrevolar mañana, marcando un hito como la primera misión tripulada que lo hace.

En la entrevista, que el periodista de NBC ha calificado como la realizada "a mayor distancia en la historia", la astronauta Christina Koch se ha mostrado sorprendida y agradecida de lograr ver esta cara más lejana del satélite natural de la Tierra mientras se pasaban el micrófono, que volaba por la nave Orión.

"Bueno, anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular, y hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver", ha expresado.

"Y efectivamente, sacamos nuestra información de navegación lunar y la comparamos, y dijimos: ese es el lado oscuro", ha manifestado la primera mujer que está viajando a la Luna en una de las misiones más diversas de la NASA.

Hito histórico

El comandante Reid Wiseman, junto a Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, han protagonizado un hito histórico al alcanzar la cara oculta del satélite y situarse a más de 406.000 kilómetros de la Tierra, la mayor distancia recorrida por humanos en la historia.

Durante el fin de semana, la tripulación ha centrado sus esfuerzos en revisar los objetivos de observación científica. El equipo analizará formaciones clave como la Cuenca Oriental, en un sobrevuelo de seis horas que permitirá estudiar procesos de impacto fundamentales para la comprensión del sistema solar.

Desde la NASA, la responsable científica Kelsey Young ha destacado la importancia de estas observaciones, subrayando que la misión permitirá estudiar regiones de la Luna nunca vistas por ojos humanos y abrir nuevas líneas de investigación en ciencia planetaria.

Sin embargo, el viaje no está exento de dificultades. En paralelo a los avances científicos, los astronautas han tenido que enfrentarse nuevamente a problemas en el sistema sanitario de la nave, un contratiempo derivado, según los responsables, de la congelación en las líneas de ventilación del inodoro.

Pese a estos inconvenientes, la misión mantiene su curso sin necesidad de correcciones de trayectoria, lo que refuerza la confianza en el éxito del sobrevuelo lunar. La cancelación de una maniobra prevista confirma que la nave sigue una ruta óptima hacia su destino.

Entre tareas técnicas y desafíos cotidianos, los astronautas también encuentran tiempo para comunicarse con sus familias, una conexión que consideran esencial en un viaje que no solo marca un hito en la exploración espacial, sino que acerca a la humanidad a su próximo gran objetivo: el regreso a la superficie lunar.

18:00 - 20:00
Nasa Internacional

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