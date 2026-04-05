Astronautas de la misión Artemis II ya han visto la cara oculta de la Luna

Hito histórico

El comandante Reid Wiseman, junto a Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, han protagonizado un hito histórico al alcanzar la cara oculta del satélite y situarse a más de 406.000 kilómetros de la Tierra, la mayor distancia recorrida por humanos en la historia.

Durante el fin de semana, la tripulación ha centrado sus esfuerzos en revisar los objetivos de observación científica. El equipo analizará formaciones clave como la Cuenca Oriental, en un sobrevuelo de seis horas que permitirá estudiar procesos de impacto fundamentales para la comprensión del sistema solar.

Desde la NASA, la responsable científica Kelsey Young ha destacado la importancia de estas observaciones, subrayando que la misión permitirá estudiar regiones de la Luna nunca vistas por ojos humanos y abrir nuevas líneas de investigación en ciencia planetaria.

Sin embargo, el viaje no está exento de dificultades. En paralelo a los avances científicos, los astronautas han tenido que enfrentarse nuevamente a problemas en el sistema sanitario de la nave, un contratiempo derivado, según los responsables, de la congelación en las líneas de ventilación del inodoro.

Pese a estos inconvenientes, la misión mantiene su curso sin necesidad de correcciones de trayectoria, lo que refuerza la confianza en el éxito del sobrevuelo lunar. La cancelación de una maniobra prevista confirma que la nave sigue una ruta óptima hacia su destino.

Entre tareas técnicas y desafíos cotidianos, los astronautas también encuentran tiempo para comunicarse con sus familias, una conexión que consideran esencial en un viaje que no solo marca un hito en la exploración espacial, sino que acerca a la humanidad a su próximo gran objetivo: el regreso a la superficie lunar.