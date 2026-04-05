Artemis II misioko astronautek ikusi dute dagoeneko Ilargiaren alderdi ezkutua

Los Ángeles (EE.UU.), 3 abr (EFE).- Foto de la Tierra tomada desde la nave Orión de la misión Artemis II. La histórica misión Artemis II, que busca el primer regreso del ser humano a la Luna en más de cincuenta años, se encuentra casi a la mitad de su camino al comenzar su tercer día de trayectoria y cuando la NASA no tuvo que realizar una maniobra de corrección ya que se mantiene en la ruta de vuelo correcta. EFE/ NASA - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

Lurra, Orion ontzitik ikusita. Argazkia: NASA

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Artemis II misioko astronautak astelehenean iritsiko dira Ilargira. Aurretik, NBC telebista kate estatubatuarrari emandako elkarrizketan, ziurtatu dute dagoeneko ikusi dutela Ilargiaren alderdi ezkutua

Elkarrizketa horretan, Christina Koch astronauta harrituta eta eskertuta agertu da Lurraren satelite naturalaren alde ezkutua ikusteagatik.

"Bart ikusi dugu lehen aldiz Ilargiaren alderdi ezkutua, eta ikusgarria izan da oso. Ikustean, Ilargia ez denaren nolabaiteko sentsazio bat sortu zaigu, ez baitu ikustera ohituta gauden Ilargiarekin zerikusirik", azaldu du.

"Dena den, gure ilargi nabigatzailetik informazioa atera genuen, ikusitakoarekin alderatu genuen eta esan genuen: bai, bada Ilargiaren alderdi ezkutua", adierazi du Ilargira iritsi den lehen emakumeak.

Artemis II misioa bere une garrantzitsuenera bidean doa: Ilargiaren inguruko hegaldia egingo dute astelehenean. Orion ontzian, lau astronautak prestaketa zientifikoak egiten ari dira, Lurretik urruntzen jarraitzen duten bitartean.

Reid Wiseman komandantea, Victor Glover, Christina Koch eta Jeremy Hansen mugarri historiko baten protagonista izango dira, satelitearen alderdi ezkutura iritsi eta Lurretik 406.000 kilometro baino gehiagora izango baitira. Gizakia ez da inoiz Lurretik horren urrun egon.

Asteburuan, tripulazioa behaketa zientifikorako helburuak berrikusten aritu da. Taldeak Ekialdeko Arroa eta antzeko formazioak aztertuko ditu 6 orduko hegaldian, eguzki sistema ulertzeko funtsezkoak diren prozesuak aztertzeko.

Kelsey Young NASAko zientzia arduradunak behaketa horien garrantzia azpimarratu du, eta misioak giza begiek inoiz ikusten ez dituzten Ilargiko eskualdeak aztertzea eta zientzia planetarioan ikerketa lerro berriak irekitzea ahalbidetuko duela nabarmendu du.

Zailtasun teknikoak ditu bidaiak, eta ezustekoak ere izaten dira. Hala, astronautek komunaren arazoak konpondu behar izan dituzte. Aireztapen hodiak izoztu egin dira, eta horrek gorabeherak eragin ditu komunontzian, baina bigarrenez ere konpondu dituztela dirudi.

Eragozpen horiek gorabehera, misioak bere bideari eutsi dio, ibilbidea zuzendu beharrik gabe, eta horrek konfiantza handiagoa ematen die Ilargiaren inguruan egingo duten hegaldia arrakastatsua izango dela pentsatzeko. 

Zeregin teknikoen eta eguneroko erronken artean, astronautek senideekin komunikatzeko denbora ere izan dute, eta lotura hori funtsezkoa da mugarri izango den misio honetan. 

Satelitearen alderdi ezkutua ikuskatzeaz gain, misio honek Ilargia berriro zapaltzeko helburua erraztuko omen du.

