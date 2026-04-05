El papa León XIV ha presidido hoy su primer Domingo de Pascua ante una abarrotada plaza de San Pedro y ha impartido la bendición 'Urbi et Orbi' con un nuevo llamamiento a la paz y condena de la guerra, aunque sin mencionar conflictos concretos en contra de lo que suele ser habitual en estas ocasiones.



A diferencia de la tradición, donde los pontífices usan este discurso de alcance mundial para repasar los focos de tensión internacional, León XIV ha optado por un enfoque global y ha instado a no ser indiferentes ni resignarse ante el mal, el odio y la guerra.



En esta ocasión, no ha mencionado ningún escenario concreto pero como novedad ha convocado para el próximo sábado 11 de abril una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro.

El formato empleado hoy por Robert Prevost contrasta con su anterior 'Urbi et Orbi', el de Navidad, donde sí mencionó explícitamente a Israel, Palestina y Ucrania, e incluso pidió diálogo en los países de América Latina.



Elegido en mayo de 2025, León XIV completa así su primera Semana Santa como pontífice, marcada por su participación en todos los ritos litúrgicos, algo que no ocurría desde hacía años debido al delicado estado de salud de su predecesor, el papa Francisco.





