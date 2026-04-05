'Urbi et Orbi'
Leon XIV.a aita santuak gerraren aurkako aldarria egin du eta armak uzteko eskatu du

Tradizioan ez bezala, non pontifizeek mundu mailako diskurtsoa erabiltzen duten nazioarteko tentsio-guneak errepasatzeko, Leon XIV.ak ikuspegi orokor baten alde egin du, eta axolagabeak ez izateko eta gaitzaren, gorrotoaren eta gerraren aurrean ez etsitzeko eskatu du.

León XIV

Leon XIV.a aita santua

Agentziak | EITB

Leon XIV.a aita santuak, bere lehen Pazko igandean, 'Urbi et Orbi' bedeinkapena eman du, Done Petri plaza bete baten aurrean, eta '"bakearen alde" eta "gerraren aurka" agertu da bertan eman duen mezuan. Mezu orokorra izan da, baina gaurkoan, normalean egin ohi dutenaren kontrara, ez du gatazka zehatz bat aipatu.

Hartara, axolagabeak ez izateko eta gaizkiaren, gorrotoaren eta gerraren aurrean ez etsitzeko eskatu du.

Esan bezala, ez du guda agertoki zehatzik aipatu, baina, berritasun gisa, bakearen aldeko otoitza deitu du Done Petriren basilikan, datorren larunbaterako.

Gabonetako 'Urbi et Orbi' bedeinkapenean, gaurkoan ez bezala, Robert Prevostek Israel, Palestina eta Ukraina aipatu zituen esplizituki.

2025eko maiatzean izendatu zuten Leon XIV.a aita santu. Ondorioz, aita santu gisa lehen Aste Santua izan du honakoa, eta liturgiaren erritu guztietan hartu du parte. Aspaldi ez da halakorik gertatu, azken urteotan Frantzisko aita santuaren osasun egoera makalak ez baitu horretarako aukerarik eman.

Berlingo harresi zatien salmenta negozio bihurtu da

Aste Santuan, Berlin da Europa osoan bisitari gehien jasotzen dituen hiriburuetako bat, eta hainbat hamarkadatan hiria bitan banatu zuen harresiaren zatien salmenta negozio bihurtu da. Neurri guztietako zatiak saltzen dira, baina kontuz, guztiak ez baitira benetakoak. Harresi zatiak erostearekin batera, duela 40 urte Berlin banatzen zuen Checkpoint Charlie bisitatu eta argazkiak ateratzea ere modan jarri da. Kapitalismoaren sinbolorik handiena du gaur egun ondoan.

