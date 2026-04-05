ORIENTE PRÓXIMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump asegura que el piloto del caza derribado en Irán está "gravemente herido"

El presidente de EE. UU. ha asegurado en un principio que lo habían rescatado sano y salvo, mientras que Teherán ha dicho que han destruido aeronaves estadounidenses y que la operación "fracasó".

(Foto de ARCHIVO) Imagen de archivo de un caza F-35C Lightning II de EEUU. Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Navy 04/3/2026

F15. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Trumpek ziurtatu du "larriki zaurituta" dagoela Iranek eraitsitako ehiza hegazkineko pilotua
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de EE. UU. Donald Trump ha asegurado que han rescatado al piloto del caza F15 derribado este viernes por Irán "gravemente herido". Según ha matizado, el piloto se encontraba en paradero desconoicido en territorio iraní, después de casi dos días de intensa búsqueda. 

En un principio, Trump ha informado que estaba "sano y salvo", pero horas después ha corregido esa información.

"¡LO LOGRAMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación", ha indicado Trump en su publicación.

Sin embargo, Irán ha afirmado horas más tarde que ha frustrado un intento de Estados Unidos de rescatar al piloto, en una operación en la que, según Teherán, han sido alcanzadas varias aeronaves.

“Las aeronaves invasoras del enemigo en el sur de Isfahán, incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas (…) y el intento de rescatar al piloto fracasó”, ha asegurado el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informa la agencia Tasnim.

Ha indicado que la operación ha sido repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad, que han logrado impedir el rescate tras la entrada de aeronaves enemigas en el centro del país.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria ha dicho en un comunicado que las aeronaves fueron destruidas durante la operación y ha calificado el episodio como una “nueva derrota humillante” para Estados Unidos. La Guardia ha acusado a Trump de intentar encubrir el fracaso de la operación.

El viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero. Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética.

Casi al mismo tiempo del derribo del F-15, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. El único tripulante de esa nave fue rescatado con vida.

Trump asegura que los derribos de cazas no afectan a las negociaciones con Irán
Irán asegura haber derribado otro caza de EE. UU. en un ataque en el centro del país
Oriente Próximo Irán Donald Trump Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X