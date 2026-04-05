Trump asegura que el piloto del caza derribado en Irán está "gravemente herido"

"¡LO LOGRAMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación", ha indicado Trump en su publicación.

Sin embargo, Irán ha afirmado horas más tarde que ha frustrado un intento de Estados Unidos de rescatar al piloto, en una operación en la que, según Teherán, han sido alcanzadas varias aeronaves.

“Las aeronaves invasoras del enemigo en el sur de Isfahán, incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas (…) y el intento de rescatar al piloto fracasó”, ha asegurado el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informa la agencia Tasnim.

Ha indicado que la operación ha sido repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad, que han logrado impedir el rescate tras la entrada de aeronaves enemigas en el centro del país.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria ha dicho en un comunicado que las aeronaves fueron destruidas durante la operación y ha calificado el episodio como una “nueva derrota humillante” para Estados Unidos. La Guardia ha acusado a Trump de intentar encubrir el fracaso de la operación.

El viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero. Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética.

Casi al mismo tiempo del derribo del F-15, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. El único tripulante de esa nave fue rescatado con vida.