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Trump asegura que los derribos de cazas no afectan a las negociaciones con Irán

Sin embargo, mediadores afirman que las negociaciones de alto el fuego están “en punto muerto”. Irán ha ofrecido una recompensa por la captura de los pilotos, e Israel centra sus ataques en el Líbano.
IRÁN, 03/04/2026.-Captura del vídeo difundido por la Agencia Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, que muestra lo que el medio identifica como restos del caza estadounidense F-15E derribado en el sur de Irán. Irán derribó un caza estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio, según informaron funcionarios de EE.UU. y medios afines a Teherán a varios medios estadounidenses este viernes. Se desconoce el paradero exacto del avión de combate, que sería un F-15E de la Fuerza Aérea, aunque medios como el diario The Washington Post apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur de Irán. EFE/ Agencia Tasnim SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Caza derribado por Irán en la televisión oficial de Irán.
Euskaraz irakurri: Trumpen esanetan, ehiza-hegazkinak eraisteak ez du eraginik Iranekiko negoziazioetan
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Agencias | EITB

Última actualización

Oriente Próximo sigue ardiendo. Muestra de ello son el derribo de cazas estadounidenses por parte de Irán, los ataques iraníes sobre Israel, y la operación de esta contra el Líbanos.

Las Fuerzas Armadas iraníes han reivindicado en la tarde de este viernes el derribo de un avión A10 de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz, después de que se confirmara el derribo de un caza F15 del país norteamericano.

"Hace una hora, un avión A10 del enemigo agresor sionista estadounidense fue interceptado y atacado en aguas del sur, alrededor del estrecho de Ormuz, por los sistemas de defensa aérea del país", ha señalado el Ejército en un comunicado difundido a través de la cadena de televisión estatal IRIB.

Se trata de un avión A10 Warthog, a bordo del cual viajaba un único piloto que ha sido rescatado "sano y salvo", según fuentes oficiales estadounidenses citadas por el diario New York Times. La aeronave habría sido derribada "aproximadamente al mismo tiempo" que el caza F15 en el que viajaban dos tripulantes, uno de ellos todavía en paradero desconocido.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha rechazado que este ataque vaya a tener alguna repercusión en las negociaciones con Irán. "No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra", ha respondido al ser preguntado en este sentido. Sin embargo, según informaron los mediadores a The Wall Street Journal, los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Washington y Teherán se encuentran en un "punto muerto".

Por su parte, las autoridades iraníes han lanzado su propio operativo de búsqueda en la provincia de Kohgiluyé y Buyer Ahmad, en el suroeste de Irán, en el área donde se cree que puede haber caído el segundo tripulante estadounidense. Las autoridades locales de la región han prometido "un reconocimiento especial" para quien logre capturar o matar a la tripulación del caza derribado, según recoge la agencia de noticias semioficial

En un tercer incidente, uno de los helicópteros que participan en las labores de rescate, un Black Hawk UH60, ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en Irak tras ser alcanzado por fuego iraní mientras buscaba al soldado desaparecido.

Israel en el Líbano

La rama política del grupo chií Hizbulá alertó este viernes de que el plan israelí de ocupar el sur del Líbano supone una amenaza "grave" para el país, y llamó al Estado y a otros actores libaneses a que se movilicen para ayudar a contenerla.

El llamamiento se produjo después de que Israel confirmara esta semana sus intenciones de controlar la franja libanesa que va desde la frontera de facto entre ambos países hasta el río Litani, lo que representa el 8 % del territorio del Líbano.

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