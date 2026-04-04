Ehiza hegazkinak eraisteak ez du eraginik Iranekin egiten ari diren negoziazioetan, Trumpen arabera
Hala ere, su-etena lortzeko negoziazioak "itopuntuan" daudela adierazi dute bitartekariek. Iranek saria eskaini du pilotuak harrapatzeagatik, eta Israel Libanon jartzen ari da indarra.
Ekialde Hurbilean egoerak gori-gori jarraitzen du. Horren erakusle dira Iranek AEBko ehiza hegazkinak bota izana, Iranek Israelen aurka egindako erasoak eta Israelek Libanoren aurka abiatu duen erasoaldia.
Irango Indar Armatuek Ormuzko itsasartetik gertu AEBko A10 hegazkin bat eraitsi dutela jakinarazi dute ostiral arratsaldean, F15 ehiza hegazkin bat bota dutela baieztatu ostean.
"Duela ordubete, etsai sionista estatubatuarraren A10 hegazkin bat geldiarazi dute hegoaldeko uretan, Ormuzko itsasartearen inguruan, herrialdeko aireko defentsa sistemek", adierazi du Armadak IRIB telebista kate ofizialaren bidez zabaldutako ohar batean.
A10 Warthog hegazkin bat da, eta pilotua "onik eta salbu" erreskatatu dute, New York Times egunkariaren arabera. F15 bat bota duten eremu berean eraitsi omen dute A10 Warthog hegazkina. F15aren tripulatzaileetako bat ez dute aurkitu oraindik.
Donald Trump AEBko presidentearen hitzetan, eraso horiek ez dute eraginik izango Iranekin dituzten negoziazioetan. "Ez, inola ere ez. Ez, gerra da. Gerran gaude", erantzun du horren inguruan galdetu diotenean. Hala ere, bitartekariek The Wall Street Journal egunkariari jakinarazi diotenez, Washingtonen eta Teheranen arteko su-etena lortzeko ahaleginak "itopuntuan" daude.
Bestalde, Irango agintariek bilaketa operatiboa abiatu dute Irango hego-mendebaldeko Kohkiluyeh eta Buyer Ahmand probintzian, AEBko bigarren tripulatzailea erori omen den eremuan. Eskualdeko tokiko agintariek "aitorpen berezia" agindu dute eraitsitako hegazkineko tripulatzailea harrapatzen edo hiltzen duenarentzat.
Hirugarren gertaera batean, erreskate lanetan parte hartzen ari zen Black Hawk UH60 batek larrialdiko lurreratzea egin behar izan du Iraken, tripulatzailea bilatzen ari zela Iranek eraso egin ostean.
Israel Libanon
Hezbollah talde xiitaren adar politikoak ostiral honetan ohartarazi duenez, Israelek Libano hegoaldea okupatzeko duen plana mehatxu "larria" da herrialdearentzat, eta Estatuari eta Libanoko beste eragile batzuei mobilizatzeko deia egin die, erasoari aurre egiten laguntzeko.
Israelek aste honetan bi herrialdeen arteko muga, Litani ibairaino doan zerrenda, kontrolatzeko asmoa berretsi ondoren egin du deia.
Trumpek mehatxu larriak egin ditu Iranen kontra, baina astelehenerako akordioa lortzea ere "posible" dela esan du
"Uste dut aukera asko daudela akordio batera iristeko. Oraintxe ari dira negoziatzen", adierazi du, eta akordiorik lortu ezean, "dena lehertu eta petrolioaz jabetzea" pentsatzen ari dela esan du. Ormuz irekitzeko ultimatuma asteartera atzeratu du.
Artemis II misioko astronautek ikusi dute dagoeneko Ilargiaren alderdi ezkutua
"Bart ikusi dugu lehen aldiz Ilargiaren alderdi ezkutua, eta ikusgarria izan da oso. Ikustean, Ilargia ez denaren nolabaiteko sentsazio bat sortu zaigu, ez baitu ikustera ohituta gauden Ilargiarekin zerikusirik", azaldu dute.
Leon XIV.a aita santuak gerraren aurkako aldarria egin du eta armak uzteko eskatu du
Tradizioan ez bezala, non pontifizeek mundu mailako diskurtsoa erabiltzen duten nazioarteko tentsio-guneak errepasatzeko, Leon XIV.ak ikuspegi orokor baten alde egin du, eta axolagabeak ez izateko eta gaitzaren, gorrotoaren eta gerraren aurrean ez etsitzeko eskatu du.
Trumpek ziurtatu du "larriki zaurituta" dagoela Iranek eraitsitako ehiza hegazkineko pilotua
Hasiera batean, AEBko presidenteak esan du onik erreskatatu dutela. Teheranek, ordea, adierazi du AEBko aireontziak suntsitu dituztela eta operazioak "porrot" egin duela.
Italiako lau aireportuk hegazkinen erregai hornidura mugatu dute
Air BP Italia operadoreak hornidura murrizketak iragarri ditu Milan-Linateko, Boloniako, Veneziako eta Trevisoko aireportuetan, baina ez du argitu hornidura falta hori zerk eragin duen.
Israelek Libanon egindako erasoek 1.400 lagun hil dituzte dagoeneko
Gaur, larunbata, Israelgo Armadak baieztatu du Libano hegoaldean eta Beiruten hainbat eraso burutu dituela Hezbollahren milizien eta Palestinako Jihad Islamiarraren egituren aurka.
Trumpek Irani gogorarazi dio 48 orduan iraungiko dela bere ultimatuma
"Gogoratzen al duzue Irani 10 eguneko epea eman niola akordioa adosteko edo Ormuzko itsasartea irekitzeko? Bada, denbora amaitzen ari da: 48 ordu geratzen dira infernua hasteko", esan du Trumpek Truth Social plataforman argitaratutako mezu batean.
Berlingo harresi zatien salmenta negozio bihurtu da
Aste Santuan, Berlin da Europa osoan bisitari gehien jasotzen dituen hiriburuetako bat, eta hainbat hamarkadatan hiria bitan banatu zuen harresiaren zatien salmenta negozio bihurtu da. Neurri guztietako zatiak saltzen dira, baina kontuz, guztiak ez baitira benetakoak. Harresi zatiak erostearekin batera, duela 40 urte Berlin banatzen zuen Checkpoint Charlie bisitatu eta argazkiak ateratzea ere modan jarri da. Kapitalismoaren sinbolorik handiena du gaur egun ondoan.
Beiruteko nekazarien azoka sukalde solidario handi bilakatu da
Besteak beste World Central Kitchen gobernuz kanpoko erakundeen finantzaketa jasotzen dute. Tokiko nekazarien produktuekin prestatzen dituzte jakiak, premian daudenek etxean bezala jan dezaten. Beharra gero eta handiagoa da, desplazatuen kopurua etengabe hazten ari delako.
Buxehrko zentral nuklearraren eta Khuzestango eremu petrokimikoaren aurkako eraso gehiago salatu ditu Iranek
"Eraso horren hedatze uhinaren eta metrailaren ondorioz, zentral elektrikoaren alboko eraikinetako bat kaltetu da, eta, zoritxarrez, segurtasun saileko langileetako bat hil da", jakinarazi du instalazioko langile batek. Irango agintariek nabarmendu dutenez, zentrala martxan dago.