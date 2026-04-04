Ehiza hegazkinak eraisteak ez du eraginik Iranekin egiten ari diren negoziazioetan, Trumpen arabera

Hala ere, su-etena lortzeko negoziazioak "itopuntuan" daudela adierazi dute bitartekariek. Iranek saria eskaini du pilotuak harrapatzeagatik, eta Israel Libanon jartzen ari da indarra.

IRÁN, 03/04/2026.-Captura del vídeo difundido por la Agencia Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, que muestra lo que el medio identifica como restos del caza estadounidense F-15E derribado en el sur de Irán. Irán derribó un caza estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio, según informaron funcionarios de EE.UU. y medios afines a Teherán a varios medios estadounidenses este viernes. Se desconoce el paradero exacto del avión de combate, que sería un F-15E de la Fuerza Aérea, aunque medios como el diario The Washington Post apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur de Irán. EFE/ Agencia Tasnim SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Iranek eraitsitako ehiza hegazkinaren hondarrak, Irango telebista ofizialean.

Agentziak | EITB

Ekialde Hurbilean egoerak gori-gori jarraitzen du. Horren erakusle dira Iranek AEBko ehiza hegazkinak bota izana, Iranek Israelen aurka egindako erasoak eta Israelek Libanoren aurka abiatu duen erasoaldia.

Irango Indar Armatuek Ormuzko itsasartetik gertu AEBko A10 hegazkin bat eraitsi dutela jakinarazi dute ostiral arratsaldean, F15 ehiza hegazkin bat bota dutela baieztatu ostean.

"Duela ordubete, etsai sionista estatubatuarraren A10 hegazkin bat geldiarazi dute hegoaldeko uretan, Ormuzko itsasartearen inguruan, herrialdeko aireko defentsa sistemek", adierazi du Armadak IRIB telebista kate ofizialaren bidez zabaldutako ohar batean.

A10 Warthog hegazkin bat da, eta pilotua "onik eta salbu" erreskatatu dute, New York Times egunkariaren arabera. F15 bat bota duten eremu berean eraitsi omen dute A10 Warthog hegazkina. F15aren tripulatzaileetako bat ez dute  aurkitu oraindik.

Donald Trump AEBko presidentearen hitzetan, eraso horiek ez dute eraginik izango Iranekin dituzten negoziazioetan. "Ez, inola ere ez. Ez, gerra da. Gerran gaude", erantzun du horren inguruan galdetu diotenean. Hala ere, bitartekariek The Wall Street Journal egunkariari jakinarazi diotenez, Washingtonen eta Teheranen arteko su-etena lortzeko ahaleginak "itopuntuan" daude.

Bestalde, Irango agintariek bilaketa operatiboa abiatu dute Irango hego-mendebaldeko Kohkiluyeh eta Buyer Ahmand probintzian, AEBko bigarren tripulatzailea erori omen den eremuan. Eskualdeko tokiko agintariek "aitorpen berezia" agindu dute eraitsitako hegazkineko tripulatzailea harrapatzen edo hiltzen duenarentzat.

Hirugarren gertaera batean, erreskate lanetan parte hartzen ari zen Black Hawk UH60 batek larrialdiko lurreratzea egin behar izan du Iraken, tripulatzailea bilatzen ari zela Iranek eraso egin ostean.

Israel Libanon

Hezbollah talde xiitaren adar politikoak ostiral honetan ohartarazi duenez, Israelek Libano hegoaldea okupatzeko duen plana mehatxu "larria" da herrialdearentzat, eta Estatuari eta Libanoko beste eragile batzuei mobilizatzeko deia egin die, erasoari aurre egiten laguntzeko.

Israelek aste honetan bi herrialdeen arteko muga, Litani ibairaino doan zerrenda, kontrolatzeko asmoa berretsi ondoren egin du deia.

Berlingo harresiaren hormigoi zatia oroigarria
Berlingo harresi zatien salmenta negozio bihurtu da

Aste Santuan, Berlin da Europa osoan bisitari gehien jasotzen dituen hiriburuetako bat, eta hainbat hamarkadatan hiria bitan banatu zuen harresiaren zatien salmenta negozio bihurtu da. Neurri guztietako zatiak saltzen dira, baina kontuz, guztiak ez baitira benetakoak. Harresi zatiak erostearekin batera, duela 40 urte Berlin banatzen zuen Checkpoint Charlie bisitatu eta argazkiak ateratzea ere modan jarri da. Kapitalismoaren sinbolorik handiena du gaur egun ondoan.

