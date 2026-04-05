Trumpek ziurtatu du "larriki zaurituta" dagoela Iranek eraitsitako ehiza hegazkineko pilotua
Hasiera batean, AEBko presidenteak esan du onik erreskatatu dutela. Teheranek, ordea, adierazi du AEBko aireontziak suntsitu dituztela eta operazioak "porrot" egin duela.
AEBko presidente Donald Trumpek ziurtatu du "larriki zaurituta" erreskatatu dutela Iranek eraitsitako F15 ehiza hegazkineko pilotua. Horren esanetan, pilotuak bi egun eman ditu Iranen galduta.
Hasiera batean, baina, Trumpek esan du "bizirik eta onik" erreskatatu dutela, nahiz eta ordu batzuk geroago goizean emandako informazioa zuzendu duen.
"Lortu dugu! Azken orduetan, AEBko Indar Armatuek bilaketa eta erreskate operazio ausartenetako bat egin dute, gure tripulazioko ofizial harrigarri bat erreskatatzeko", zabaldu du Trumpek bere argitalpenean.
Horren aurrean, Iranek ordu batzuk geroago adierazi du eragotzi egin dutela AEBk pilotua erreskatatzeko egin duen saiakera, zenbait aireontzi harrapatuta.
"Etsaiak Isfahan hegoaldean zituen aireontzi inbaditzaileak, bi Black Hawk helikoptero eta C-130 garraio militarreko hegazkin bat tartean, harrapatu ditugu (...) eta pilotua erreskatatzeko saiakerak porrot egin du", ziurtatu du Ebrahim Zolfagari koronelak, Khatam al-Anbiya Kuartel Nagusiko bozeramaileak, Tasnim agentziak jakinarazi duenez.
Guardia Iraultzaileak, Armadak, Basij miliziak eta segurtasun indarrek batera egin dute operazioa.
Guardia Iraultzaileak ohar baten bidez adierazi duenez, aireontziak suntsitu dituzte operazioan, eta "beste porrot umiliagarri bat" izan da AEBrentzat.
Ostiralean, Iranek AEBko F-15 ehiza hegazkin bat bota zuen bere lurraldean, otsailaren 28an gerra hasi zenetik lehen aldiz. Bi tripulatzaileetako bat erreskatatu zuten, baina bestea ez.
F-15 hegazkina eraitsi zuten ia une berean, beste hegazkin militar bat, A-10 Warthog bat, Ormuzko itsasartetik gertu erori zen, eta Iranek jakinarazi zuen berak eraitsi zuela hori ere.
Trumpek mehatxu larriak egin ditu Iranen kontra, baina astelehenerako akordioa lortzea ere "posible" dela esan du
"Uste dut aukera asko daudela akordio batera iristeko. Oraintxe ari dira negoziatzen", adierazi du, eta akordiorik lortu ezean, "dena lehertu eta petrolioaz jabetzea" pentsatzen ari dela esan du. Ormuz irekitzeko ultimatuma asteartera atzeratu du.
Artemis II misioko astronautek ikusi dute dagoeneko Ilargiaren alderdi ezkutua
"Bart ikusi dugu lehen aldiz Ilargiaren alderdi ezkutua, eta ikusgarria izan da oso. Ikustean, Ilargia ez denaren nolabaiteko sentsazio bat sortu zaigu, ez baitu ikustera ohituta gauden Ilargiarekin zerikusirik", azaldu dute.
Leon XIV.a aita santuak gerraren aurkako aldarria egin du eta armak uzteko eskatu du
Tradizioan ez bezala, non pontifizeek mundu mailako diskurtsoa erabiltzen duten nazioarteko tentsio-guneak errepasatzeko, Leon XIV.ak ikuspegi orokor baten alde egin du, eta axolagabeak ez izateko eta gaitzaren, gorrotoaren eta gerraren aurrean ez etsitzeko eskatu du.
Italiako lau aireportuk hegazkinen erregai hornidura mugatu dute
Air BP Italia operadoreak hornidura murrizketak iragarri ditu Milan-Linateko, Boloniako, Veneziako eta Trevisoko aireportuetan, baina ez du argitu hornidura falta hori zerk eragin duen.
Israelek Libanon egindako erasoek 1.400 lagun hil dituzte dagoeneko
Gaur, larunbata, Israelgo Armadak baieztatu du Libano hegoaldean eta Beiruten hainbat eraso burutu dituela Hezbollahren milizien eta Palestinako Jihad Islamiarraren egituren aurka.
Trumpek Irani gogorarazi dio 48 orduan iraungiko dela bere ultimatuma
"Gogoratzen al duzue Irani 10 eguneko epea eman niola akordioa adosteko edo Ormuzko itsasartea irekitzeko? Bada, denbora amaitzen ari da: 48 ordu geratzen dira infernua hasteko", esan du Trumpek Truth Social plataforman argitaratutako mezu batean.
Berlingo harresi zatien salmenta negozio bihurtu da
Aste Santuan, Berlin da Europa osoan bisitari gehien jasotzen dituen hiriburuetako bat, eta hainbat hamarkadatan hiria bitan banatu zuen harresiaren zatien salmenta negozio bihurtu da. Neurri guztietako zatiak saltzen dira, baina kontuz, guztiak ez baitira benetakoak. Harresi zatiak erostearekin batera, duela 40 urte Berlin banatzen zuen Checkpoint Charlie bisitatu eta argazkiak ateratzea ere modan jarri da. Kapitalismoaren sinbolorik handiena du gaur egun ondoan.
Beiruteko nekazarien azoka sukalde solidario handi bilakatu da
Besteak beste World Central Kitchen gobernuz kanpoko erakundeen finantzaketa jasotzen dute. Tokiko nekazarien produktuekin prestatzen dituzte jakiak, premian daudenek etxean bezala jan dezaten. Beharra gero eta handiagoa da, desplazatuen kopurua etengabe hazten ari delako.
Buxehrko zentral nuklearraren eta Khuzestango eremu petrokimikoaren aurkako eraso gehiago salatu ditu Iranek
"Eraso horren hedatze uhinaren eta metrailaren ondorioz, zentral elektrikoaren alboko eraikinetako bat kaltetu da, eta, zoritxarrez, segurtasun saileko langileetako bat hil da", jakinarazi du instalazioko langile batek. Irango agintariek nabarmendu dutenez, zentrala martxan dago.