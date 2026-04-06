Irán negocia con Omán un “protocolo” para transitar por el estrecho de Ormuz

Irán negocia con Omán un procedimiento para “el tránsito seguro” de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán por la guerra con Estados Unidos e Israel.



“El objetivo de estas conversaciones es examinar un protocolo y un procedimiento para el tránsito seguro de embarcaciones por el estrecho de Ormuz”, ha dicho este lunes en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.



Bagaei ha indicado que ayer los dos países mantuvieron una nueva reunión al respecto de viceministros de Asuntos Exteriores y expresó su creencia de que alcanzarán un acuerdo pronto.



Irán y Omán son los dos países con costa con el estrecho de Ormuz, el estratégico paso por el que transita el 20 % del petróleo mundial.



La República Islámica ha bloqueado el paso desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero, con Estados Unidos e Israel y solo permite el tránsito de algunos buques de países aliados.

