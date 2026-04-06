Ormuzko itsasartetik igarotzeko "protokoloa" negoziatzen ari dira Iran eta Oman

"Elkarrizketa hauen helburua da ontziak Ormuzko itsasartetik segurtasunez pasatzeko prozedura aztertzea", esan du gaur, astelehenarekin, Ismail Bagaei Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak.

Khasab (Oman), 24/06/2025.- Ships in the Strait of Hormuz as seen from Khasab, Musandam Governorate, Oman, 24 June 2025. The Iranian parliament approved a measure to close the Strait of Hormuz following US strikes on three of Iran's key nuclear sites on 22 June 2025. Israel and Iran have been exchanging fire since Israel launched strikes across Iran on 13 June 2025. EFE/EPA/ALI HAIDER
Ormuzeko itsasartea. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBk eta Israelek Iranen aurkako gerra piztu zutenetik blokeatuta dagoen Ormuzko itsasartetik ontziak igarotzeko protokoloa negoziatzen ari dira Iran eta Oman.

Bagaeik adierazi duenez, bi herrialdeek bilera egin zuten atzo, eta akordioa laster lortuko omen dute.

Bai Iranek eta baita Omanek ere kostaldea dute Ormuzen, munduko petrolioaren % 20 igarotzen den pasabide estrategikoan.

Errepublika Islamikoak, baina, isasartea itxi zuen otsailaren 28an, gerra piztu zen egunean, eta harrezkero aliatu dituen herrialdeetako ontzien joan-etorriak soilik baimendu ditu.

Zure interesekoa izan daiteke

