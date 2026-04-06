Trump amplía hasta el martes el ultimátum a Irán para que abra el estrecho de Ormuz
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado este domingo que ofrecerá una conferencia de prensa acompañado ‘con militares’ en la Casa Blanca pasado el mediodía del lunes, una convocatoria en la que se espera que el mandatario amplíe detalles sobre el ultimátum a Irán, que durante las últimas horas ha alargado hasta el martes.
Trump inició el domingo amenazando de nuevo a Irán con desatar "el infierno" si no reabren el estrecho de Ormuz antes de este martes.
El mandatario dio un ultimátum para que Teherán abra el paso a los barcos en el estrecho, o de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y los puentes de Irán.
"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", escribió Trump en su red social Truth Social.
Además, el presidente publicó un mensaje que podría referirse al nuevo plazo dado a Irán, pero sin dar mayor contexto.
"¡Martes, a las 20:00 h, hora del Este (00:00 GMT del miércoles)!", escribió en su red social, Truth Social. Si este es el nuevo plazo, se cumpliría a las 03:30 del miércoles, hora de Teherán.
Al menos 17 muertos en Irán
Mientras tanto, al menos 17 personas han muerto este lunes en Irán tras una nueva serie de bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel, en una ofensiva que ha alcanzado distintos puntos del país persa.
Trece de las víctimas han fallecido en un bombardeo sobre dos viviendas en la ciudad Ghal'eh Mir, en el distrito de Baharestan y, según el gobernador de la región, las autoridades continúan la "búsqueda para rescatar a las personas que podrían estar atrapadas bajo los escombros".
Asimismo, la agencia Mehr informa sobre un ataque contra zonas residenciales en el este de Teherán que causó cuatro muertos y siete heridos, después de que las bombas dejaran "tres viviendas completamente destruidas y otros 50 edificios con daños graves".
La ofensiva ha afectado también a la Universidad Sharif, donde la destrucción de instalaciones energéticas paralizó la red eléctrica en el noreste de la capital, según la agencia Fars.
Este sábado, Teherán denunció que más de 30 universidades y centros de educación superior del país han sido atacadas directamente por Israel y EE.UU. desde el inicio de la guerra, causando la muerte de 60 estudiantes y cinco profesores.
Las autoridades de la república islámica no han ofrecido un balance oficial de muertos desde la primera semana de la ofensiva conjunta de Tel Aviv y Washington, cuando situó la cifra en 1.230.
Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, ha reportado más de 3.400 fallecidos, entre ellos más de 1.500 civiles.
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