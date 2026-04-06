Trumpek asteartera arte luzatu dio Irani Ormuzeko itsasartea irekitzeko ultimatuma

AEBko ekialdeko 20:00ak arte luzatu du epea. Asteazken goizaldea izango da Teheranen. Bien bitartean, Iranen hildakoak ugaritzen ari dira etengabe estatubatuarren eta israeldarren erasoen ondorioz.

FOTODELDIA Washington, 01/04/2026.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles en un discurso televisado a la nación que ha despertado gran expectación que su país ha logrado "victorias rápidas, decisivas y abrumadoras" en Irán desde que comenzó a realizar ataques contra la República Islámica el pasado 28 de febrero EFE/ALEX BRANDON / POOL
Trump. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Donald Trump AEBko presidenteak igande honetan iragarri duenez, prentsaurrekoa emango du Etxe Zurian, "militarrekin" batera, astelehen eguerdian. Deialdi horretan, agintariak Irani emandako ultimatumaren inguruko xehetasun gehiago ematea espero da.

Asteartea baino lehen Ormuzeko itsasartea berriz irekitzen ez badute, "infernua" askatuko dutela mehatxu egin zion Trumpek Irani igandean.

Agintariak ultimatum bat eman zuen Teheranek itsasarteko itsasontziei bidea irekitzeko, bestela zentral elektrikoei eta Irango zubiei eraso egingo zielako.

"Asteartean Zentral Elektrikoaren Eguna eta Zubiaren Eguna izango dira, denak banan-banan, Iranen. Ez da horrelakorik izango!!! ", idatzi zuen Trumpek Truth Social sare sozialean.

Ondoren, presidenteak Irani emandako epe berriari buruzko mezu bat argitaratu zuen, baina testuinguru gehiagorik eman gabe.

"Asteartean, 20:00etan, Ekialdeko orduan", idatzi zuen bere sare sozialean, Truth Socialen. Epe berria hau bada, asteazkeneko 03:30ean beteko da Teheranen.

 

Hildako kopurua ugaritzen Iranen

Bien bitartean, gutxienez 17 pertsona hil dira astelehen honetan Iranen, AEBk eta Israelek elkarrekin egindako bonbardaketen ondorioz.

Hamahiru pertsona Ghal 'eh Mir hirian, Baharestan barrutian, hil dira. Bi etxebizitza bonbardatu dituzte, eta, eskualdeko gobernadorearen arabera, "hondakinen azpian harrapatuta egon daitezkeen pertsonak erreskatatzen jarraitzen dute".

Era berean, Mehr agentziak jakinarazi duenez, lau pertsona hil eta zazpi zauritu dituzte Teherango ekialdean, "hiru etxebizitza erabat suntsituta eta 50 eraikin oso kaltetuta" utzi ostean.

Sharif Unibertsitateari ere eragin dio erasoak; izan ere, instalazio energetikoen suntsiketak sare elektrikoa geldiarazi zuen hiriburuaren ipar-ekialdean, Fars agentziaren arabera.

Larunbat honetan, Teheranek salatu zuen Israelek eta AEBk 30 unibertsitate eta goi mailako hezkuntza zentro baino gehiago eraso dituztela gerra hasi zenetik, eta 60 ikasle eta bost irakasle hil direla.

Islamiar errepublikako agintariek ez dute hildakoen balantze ofizialik egin Tel Avivek eta Washingtonek elkarrekin egindako erasoaldiaren lehen astetik. Orduan hildakoak 1.230 izan zirela jakinarazi zuen.

Hala ere, HRANA oposizioko GKEak, egoitza Estatu Batuetan duenak, 3.400 hildako baino gehiago izan direla zabaldu du, eta tartean 1.500 zibil baino gehiago daudela.

Tehran (IRAN(Islamic Republic Of)), 04/04/2026.- People walk amid the debris after US-Israeli airstrikes on the Shahid Beheshti University, in Tehran, Iran, 04 April 2026. A joint Israeli and US military operation, launched on 28 February, continues to target multiple locations across Iran. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Berlingo harresi zatien salmenta negozio bihurtu da

Aste Santuan, Berlin da Europa osoan bisitari gehien jasotzen dituen hiriburuetako bat, eta hainbat hamarkadatan hiria bitan banatu zuen harresiaren zatien salmenta negozio bihurtu da. Neurri guztietako zatiak saltzen dira, baina kontuz, guztiak ez baitira benetakoak. Harresi zatiak erostearekin batera, duela 40 urte Berlin banatzen zuen Checkpoint Charlie bisitatu eta argazkiak ateratzea ere modan jarri da. Kapitalismoaren sinbolorik handiena du gaur egun ondoan.

